Çifte Vatandaşlıkta Kolaylık

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'da yürürlüğe giren "Çifte Vatandaşlık Yasası" sonrası yeniden Türk vatandaşlığına kolay ve zahmetsiz bir şekilde geçilebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladıklarını bildirdi.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti iktidarı olarak yurt dışında yaşayan Türk toplumunun işlerini kolaylaştırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

"Almanya'da yaşayan ve çeşitli sebeplerle kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından müsaade isteyen vatandaşlarımızın Almanya'da yürürlüğe giren 'Çifte Vatandaşlık Yasası' sonrası yeniden Türk vatandaşlığına kolay ve zahmetsiz bir şekilde geçebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladık. İlgili kurum ve kuruluşlarla yaptığımız görüşme ve çalışmalar neticesinde Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, bağlı bulundukları başkonsolosluklara, Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımız ise yaşadıkları il ve ilçelerin Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, gerekli evrakları tamamlayarak Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler."

Sırakaya paylaşımında, bu kapsamda Türk vatandaşlığı başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru için gereken belgelere de yer verdi.