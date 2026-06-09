Çin'den Ortadoğu'ya İstikrar Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Ortadoğu'ya İstikrar Çağrısı

Çin\'den Ortadoğu\'ya İstikrar Çağrısı
09.06.2026 19:01
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Çin, ABD-İsrail-İran çatışmalarında kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD-İsrail- İran çatışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, taraflara çatışmaları yeniden başlatmama, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Çin'den Orta Doğu'da yükselen tansiyona ilişkin açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yaptığı değerlendirmede, "Üç ay süren ABD-İsrail-İran savaşı, Körfez bölgesi ile daha geniş Orta Doğu coğrafyasını derinden etkiledi. Yaşananlar, askeri yöntemlerin çözüm üretmediğini ve keyfi güç kullanımının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini açıkça ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamadan geçtiğine dikkat çeken Lin, "Hiçbir taraf askeri çatışmaları yeniden başlatmamalıdır. Bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, bu ilkeler korunmalıdır" dedi.

Çin'in ilgili taraflara itidal çağrısında bulunduğunu belirten Lin Jian, gerilimi tırmandırabilecek her türlü çatışmacı adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Lin, tarafların tansiyonu düşürmek için somut adımlar atması, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi ve kapsamlı, kalıcı bir ateşkesin en kısa sürede sağlanması için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmuştu

İsrail, geçtiğimiz saatlerde Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkenin Tyre bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

İran, Beyrut'un vurulmasının ardından İsrail'e füze fırlatmıştı

İran, ABD ile müzakere süreci sırasında Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının çatışmaları yeniden alevlendirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetiminin 7 Haziran'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirmesinin ardından İran, buna karşılık olarak İsrail'e balistik füze operasyonu başlatmıştı. İsrail, İran'dan fırlatılan füzeleri etkisiz hale getirdikten sonra İran'a misillemeyle karşılık vermişti.

Taraflar, dün saldırıları karşılıklı olarak durdurduklarını duyurmuştu. Ancak Tahran yönetimi, Lübnan'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi halinde İsrail'e daha yıkıcı saldırılar gerçekleştirecekleri uyarısında bulunmuştu. - PEKİN

Kaynak: İHA

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