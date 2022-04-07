Çin Dışişleri Bakanı İsrailli Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı İsrailli Mevkidaşı ile Görüştü

07.04.2022 12:12
Çin Dışişleri Bakanı İsrailli Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü, İsrail'in alternatif Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in talebi üzerine, Lapid'le bir telefon görüşmesi yaptı. Lapid, görüşmede İsrail ve Çin'in büyük medeniyetler yaratmış iki eski ulus olduğunu, şimdi modernleşme sürecini hızlandırmaya kararlı olan her iki ülkenin de güçlü inovasyon […]

Çin Dışişleri Bakanı İsrailli Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü, İsrail'in alternatif Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in talebi üzerine, Lapid'le bir telefon görüşmesi yaptı. Lapid, görüşmede İsrail ve Çin'in büyük medeniyetler yaratmış iki eski ulus olduğunu, şimdi modernleşme sürecini hızlandırmaya kararlı olan her iki ülkenin de güçlü inovasyon kapasitesine sahip olduklarını ve iki tarafın birbirini anladığını ve takdir ettiğini söyledi. İsrail tarafının Çin'i dost olarak gördüğünü ve ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana her zaman tek Çin politikasına bağlı kaldığını kaydeden Lapid, ülkenin bu tutumunun hiçbir zaman değişmediğini ve Çin ile ilişkilerin önemli bir temeli haline geldiğini söyledi. Lapid, İsrail'in Çin ile yakın üst düzey ilişkilerini sürdürmeyi ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

Wang ise, Çin ulusunun ve Yahudi ulusunun tarihte birbirine yardım ettiğini ve bugün de birbirlerine daha fazla destek olmaları gerektiğini belirtti. Wang, Çin'in, İsrail'in tek Çin politikasına bağlılığını ve Çin'in temel çıkarlarını koruma konusundaki meşru önerilerini anlamasını takdir ettiğini belirterek, İsrail'in Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma çabalarını desteklemeye devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi. İki taraf Filistin sorunuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in, İsrail'in bölgedeki ülkelerle Ortadoğu'daki genel uzlaşmanın bir parçası olması gereken normal dostane ilişkiler kurup geliştirmesinden memnun olduğunu söyledi. Wang şöyle konuştu: İsrail-Filistin barış sürecinin uzun süre duraklamada kalması hiçbir tarafın çıkarına değildir. Filistin'in bağımsız bir devlet kurma hakkı meşrudur.

Wang, Çin'in Ortadoğu'da barışı gerçekleştirmeye yönelik tüm çabaları desteklediğini ve iki taraf arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Lapid de İsrail'in Filistin ile ilişkilerini iyileştirmeye kararlı olduğunu söyledi. İki taraf ayrıca Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Lapid'e Çin'in ilkeli tutumu hakkında bilgi vererek, tüm tarafların artık bir ateşkes gerçekleştirmeyi ve barışı yeniden tesis etmeyi umduğunu söyledi. Wang, bununla birlikte ateşkes olması için alevi körükleyen hamlelerin olmaması, barışa ulaşmak için de aşırı baskının olmaması gerektiğini belirtti. Wang, diyalog ve müzakere, tüm tarafların desteklediği doğru yön olmalıdır, diye ekledi. İki taraf, İran nükleer sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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