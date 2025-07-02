Çin ve AB Arasında İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Avrupa Birliği ile iletişimini artırmak ve güçlendirmek çağrısında bulunarak bir sonraki Çin-AB liderler zirvesine güçlü bir şekilde hazırlık yapmak istediklerini açıkladı.

Çin-AB Yüksek Düzeyli Stratejik Diyaloğu görüşmeleri için Avrupa'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre Wang, AB Konseyi Başkanı Costa ile yaptığı görüşmede tarafların birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermesi ve karşılıklı anlayışı artırması gerektiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "Tek taraflı bakış açısı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzeni ve kuralları ciddi bir şekilde zedeledi" dedi.

Costa ile görüşmesinde Ukrayna krizini de ele alan Wang, Pekin'in barış görüşmelerine ve diplomatik çözüme olan desteğini yineledi.

"AB'nin uzun süredir devam eden bazı endişelerini ele aldık"

AB Konseyi Başkanı Costa da görüşmeye ilişkin bir açıklamasında, "Ekonomik ve ticari dengesizlikler dahil olmak üzere, AB'nin uzun süredir devam eden bazı endişelerini ve Çin'in Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa katkıda bulunma sorumluluğunu açık ve samimi bir şekilde ele aldık" ifadelerine yer verdi. Costa, AB ve Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzeni ve çok taraflı sistemi güçlendirmek ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla birlikte mücadele etmek için işbirliği yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, 6 Temmuz'a kadar devam edecek Avrupa temasları çerçevesinde Brüksel'deki programının ardından Almanya ve Fransa'yı da ziyaret ederek Alman ve Fransız mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirecek. - BRÜKSEL