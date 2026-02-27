Clinton: Epstein\'le hiçbir şey görmedim

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Kongre üyelerine yapacağı açılış konuşmasını paylaşarak, "Hiçbir şey görmedim, yanlış olan hiçbir şey yapmadım" dedi.

Eski ABD Başkan Bill Clinton, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarına ilişkin olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komitesi üyelerine vereceği ifade öncesinde, oturumun açılışında yapmayı planladığı konuşmayı paylaştı. New York şehrinin kuzeyinde küçük bir yerleşim yeri olan Chappaqua'da Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleri ile basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantı öncesinde yayınladığı açıklamada Clinton, Epstein ile tanışıklığının kısa sürdüğünü ve suçları gün yüzüne çıkmadan yıllar önce sona erdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı açılış konuşmasında Clinton, "Sınırlı etkileşimimiz sırasında gerçekte neler olup bittiğine dair herhangi bir işarete şahit olmuşluğum yok. Fakat yine de bugün, bildiğim kadarıyla katkı sağlamak için burada bulunuyorum" dedi.

Oturum için hazırladığı konuşmada Clinton, "Öncelikle, Epstein'in işlediği suçlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bana kaç fotoğraf gösterirseniz gösterin, günün sonunda sizin o 20 yıllık fotoğraflara ilişkin yorumlarınızdan daha önemli olan iki şey var. Ben, neyi gördüğümü ve daha da önemlisi, neyi görmediğimi biliyorum. Ben ne yaptığımı ve daha da önemlisi, ne yapmadığımı biliyorum. Hiçbir şey görmedim ve yanlış olan hiçbir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarının en ufak bir emaresini hissetmiş olsaydım, uçağına asla binmezdim"

2002 ve 2003'te Clinton Vakfı kapsamındaki seyahatler için Epstein'in uçağıyla seyahatler gerçekleştirdiği bilinen Clinton, "Aile içi şiddet yaşanan bir evde büyümüş biri olarak, eğer yaptıklarının en ufak bir emaresini hissetmiş olsaydım, onun uçağına asla binmezdim" dedi.

Kendisine sorulacak birçok şeyi hatırlamayacağını tahmin ettiğini de ifade eden Clinton, "Bunların hepsi çok uzun zaman önceydi" dedi.

"Hillary'nin Epstein ile hiçbir şekilde hiçbir ilgisi yok"

Ayrıca komitenin eşi Hillary Clinton'ın da ifadesini almış olmasına tepki gösteren eski Başkan Clinton, "Onun Jeffrey Epstein ile hiçbir şekilde hiçbir ilgisi yok. Onu tanıdığına ilişkin bir anısı bile yok. Ne onunla seyahat etti ne de mülklerinden birini ziyaret etti. On bin kişinin ifadesini alacak bile olsanız, onu buna dahil etmek asla doğru değildi" ifadelerini kullandı.

Clinton-Epstein ilişkileri

ABD Adalet Bakanlığı'nın aralık ayında Şeffaflık Yasası kapsamında yayınladığı milyonlarca yeni belge arasında eski Başkan Bill Clinton'ın Epstein ve partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte çekilmiş tarihsiz fotoğrafları da yer almıştı.

Batı dünyası genelinde siyasetçi ve nüfuz sahibi iş insanlarıyla gayrimeşru menfaat ilişkileri kuran Jeffrey Epstein, 2019'da çocuklara yönelik cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Epstein, tutuklanmasından haftalar sonra New York'taki bir hapishanede intihar ederek hayatına son vermişti.

Eski Başkan Clinton'ın Epstein ile 1990'lı yıllarda başlayan ve yaklaşık 2003'e kadar devam eden bir dostluk ilişkisi kurduğu belgelerle ortaya konulmuştu. Cinsel istismar suçlusu Epstein, Clinton'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti. Clinton, Epstein'in komplo teorilerine konu olan adasını hiçbir zaman ziyaret etmediğini açıklamıştı.

Eski Başkan Clinton'ın eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dün komite üyelerine ifade vermiş ve saatler süren oturumda, "Bay Epstein ile karşılaştığımı hiç hatırlamıyorum. Uçağına binmedim ve adasına, evine ya da ofisine hiç gitmedim" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON