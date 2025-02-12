Çocukların Güvenliği İçin Meclis Toplantısı

Politika

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, komisyon üyelerine sunum yaptı.

İlk sunumu yapan Otrar, çocuklar için en güvenli ortamın okullar olduğunu, sosyal medyada çok daha fazla risk altında kaldıklarını belirtti.

Eğitimi, merkezi bir kavram ve çocuklara ulaşmanın en uygun, örgütlü, yapılandırılmış ve profesyonel bir aracı olarak gördüklerin dile getiren Otrar, "Bunun için de çocuklarımızın okulda kalmalarına, okulda bulunmalarına sebep olan bütün faktörleri iyileştirmeye, okuldan uzak kalmalarına sebep olabilecek bütün uyarıcıları ve faktörleri de olabildiği kadar elimine etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bu kapsamda devamsızlığın önlenmesine ilişkin faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizen Otrar, bu konuda en stratejik görevlerin öğretmenlere düştüğünü söyledi.

Otrar, konuyla ilgili rehberlik öğretmenlerine eğitim verdiklerini, yaklaşık 305 öğretmenin, 14 il ve 50 okulda uygulanan bir program çerçevesinde bunu tamamladığını aktardı.

Ders kitaplarında adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök değeri çocuklara öğrettiklerini dile getiren Otrar, şiddet, ihmal ve istismar konularına karşı öğrencileri korumak, güçlendirmek amacıyla çeşitli programlar hazırladıklarını, bu programların yıl boyunca uygulamalı olarak devam ettiğini belirtti.

Bu programlara kaynaştırma öğrencilerinin de katıldığını ifade eden Otrar, şunları kaydetti:

"Kaynaştırma eğitimine katılan öğrencilerin sayısı yaklaşık 405 bindir. Özel eğitim okullarımızda da eğitim alan öğrencilerimiz var, onların da yaklaşık sayıları 60 bin civarında. Özel kurumları, rehabilitasyon merkezlerini de ekleyecek olursak, bu sayı yaklaşık 1 milyona ulaşıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımızın kullanımına açık olacak şekilde hem aile hem öğrenci hem öğretmen hem de çocuk merkezli olacak şekilde hazırlamış olduğumuz özelleştirilmiş, kapsamlı, gelişimsel, rehberlik programımızın da geçtiğimiz haftalarda uygulamasını başlattık."

"Yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı da çocukların çok hızlı gelişen dijital dünyanın etkisi altında olduklarına işaret etti.

Dijital dünyada çocukların karşılaştıkları risklere dikkati çeken Canlı, şöyle konuştu:

"Burada siber zorbalık, cinsel istismar, zararlı içeriklere maruz kalma, kişisel verilerinin korunması, güvenlik, gizlilik ihlalleri, çevrimiçi ya da dijital bağımlılıklar, oyunlarda ve uygulamalarda finansal dolandırıcılık, aşırıcılığa yönlendirme ve benzeri psikolojik sorunlara yol açma riski var. Eskiden çocuklarımızın 7-8 saati okullarda öğretmenleri nezaretinde, kalan büyük kısmı mahallesinde, geniş ailesinde, çekirdek ailesindeydi. Şu anda tüm dünyada bu alan değişiyor ve çocukların ellerindeki cep telefonları, tabletler, bilgisayarlara kadar içinde bulundukları ortamlar da her gün çok hızlı gelişiyor."

ABD ve Avrupa ülkelerinde sosyal medya ağlarındaki içeriklerin denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin yapıldığını belirten Canlı, Türkiye'de de çocukların güvenliğini sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Canlı, Bakanlık olarak ilgili kurumlarla görüştüklerini, 18 yaş altındaki çocukların çevrim içi ortamlarda korunması için bazı düzenlemeler yaptıklarını, öneriler hazırladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, komisyon çalışmalarının bir ay uzatılması kararlaştırıldı.