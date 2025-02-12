Çocukların Güvenliği İçin Meclis Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çocukların Güvenliği İçin Meclis Toplantısı

Meclis Komisyonu, çocukların şiddet ve ihmalden korunması için tedbirler almayı görüşüyor.

12.02.2025 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, komisyon üyelerine sunum yaptı.

İlk sunumu yapan Otrar, çocuklar için en güvenli ortamın okullar olduğunu, sosyal medyada çok daha fazla risk altında kaldıklarını belirtti.

Eğitimi, merkezi bir kavram ve çocuklara ulaşmanın en uygun, örgütlü, yapılandırılmış ve profesyonel bir aracı olarak gördüklerin dile getiren Otrar, "Bunun için de çocuklarımızın okulda kalmalarına, okulda bulunmalarına sebep olan bütün faktörleri iyileştirmeye, okuldan uzak kalmalarına sebep olabilecek bütün uyarıcıları ve faktörleri de olabildiği kadar elimine etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bu kapsamda devamsızlığın önlenmesine ilişkin faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizen Otrar, bu konuda en stratejik görevlerin öğretmenlere düştüğünü söyledi.

Otrar, konuyla ilgili rehberlik öğretmenlerine eğitim verdiklerini, yaklaşık 305 öğretmenin, 14 il ve 50 okulda uygulanan bir program çerçevesinde bunu tamamladığını aktardı.

Ders kitaplarında adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök değeri çocuklara öğrettiklerini dile getiren Otrar, şiddet, ihmal ve istismar konularına karşı öğrencileri korumak, güçlendirmek amacıyla çeşitli programlar hazırladıklarını, bu programların yıl boyunca uygulamalı olarak devam ettiğini belirtti.

Bu programlara kaynaştırma öğrencilerinin de katıldığını ifade eden Otrar, şunları kaydetti:

"Kaynaştırma eğitimine katılan öğrencilerin sayısı yaklaşık 405 bindir. Özel eğitim okullarımızda da eğitim alan öğrencilerimiz var, onların da yaklaşık sayıları 60 bin civarında. Özel kurumları, rehabilitasyon merkezlerini de ekleyecek olursak, bu sayı yaklaşık 1 milyona ulaşıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımızın kullanımına açık olacak şekilde hem aile hem öğrenci hem öğretmen hem de çocuk merkezli olacak şekilde hazırlamış olduğumuz özelleştirilmiş, kapsamlı, gelişimsel, rehberlik programımızın da geçtiğimiz haftalarda uygulamasını başlattık."

"Yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı da çocukların çok hızlı gelişen dijital dünyanın etkisi altında olduklarına işaret etti.

Dijital dünyada çocukların karşılaştıkları risklere dikkati çeken Canlı, şöyle konuştu:

"Burada siber zorbalık, cinsel istismar, zararlı içeriklere maruz kalma, kişisel verilerinin korunması, güvenlik, gizlilik ihlalleri, çevrimiçi ya da dijital bağımlılıklar, oyunlarda ve uygulamalarda finansal dolandırıcılık, aşırıcılığa yönlendirme ve benzeri psikolojik sorunlara yol açma riski var. Eskiden çocuklarımızın 7-8 saati okullarda öğretmenleri nezaretinde, kalan büyük kısmı mahallesinde, geniş ailesinde, çekirdek ailesindeydi. Şu anda tüm dünyada bu alan değişiyor ve çocukların ellerindeki cep telefonları, tabletler, bilgisayarlara kadar içinde bulundukları ortamlar da her gün çok hızlı gelişiyor."

ABD ve Avrupa ülkelerinde sosyal medya ağlarındaki içeriklerin denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin yapıldığını belirten Canlı, Türkiye'de de çocukların güvenliğini sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Canlı, Bakanlık olarak ilgili kurumlarla görüştüklerini, 18 yaş altındaki çocukların çevrim içi ortamlarda korunması için bazı düzenlemeler yaptıklarını, öneriler hazırladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, komisyon çalışmalarının bir ay uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Cengiz Aydoğdu, Milletvekili, AK Parti, Politika, Aksaray, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocukların Güvenliği İçin Meclis Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 21:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukların Güvenliği İçin Meclis Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.