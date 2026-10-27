Çopuroğlu’ndan ‘fon’ açıklaması: "Devletin değirmeni yavaş döner ama ince öğütür"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; fon soruşturmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, fona yatıran vatandaşların gelirlerini manipüle eden şahısların yaptıklarının yanına kar kalmayacağını söyleyerek, "Devletin değirmeni yavaş döner ama ince öğütür" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili katıldığı bir televizyon programında gündeme dair merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda büyük yankı oluşturan 'fon soruşturması' hakkında da açıklamalarda bulunan Çopuroğlu, hükümetin konuyla alakalı önlem aldığını söyledi. Yapılanların kimsenin yanına kar kalmayacağını dile getiren Şaban Çopuroğlu; "Fon soruşturmasıyla ilgili çok detaylı açıklamalar yapılıyor. 455 bin 753 kişi fonda mağdur. Bunun 350 bin tanesi 1 milyon TL altında para yatırmış. Büyük paraları hareket ettirebilen insanlarda var. Burada öyle ya da böyle büyük paralara 30-40 kat para kazandırabilecek bir atmosfer yakalayınca hiç vazgeçmemişler. Ancak diğer tarafta da 1 milyonun altında yatırım yapan 350 bin vatandaş var. Hükümetimiz şu anda bir önlem aldı. Fonlarda elde edilen gelirlerden 1 milyonun TL'nin altında para yatıranların bir kısmı ödendi ve ödenmeye de devam ediyor. Bu ödenen tutarlar herkesin yatırdığının anaparası. Bir İspanyol atasözünde, "1 yılda zengin olmak isteyeni 6 ayda yakalarlar" diyor. Çok hızlı zengin olmak isteyen insanlar, netice olarak geldikleri noktadan çokta memnun değiller. Ama konunun temelinde şu var; 'devletin değirmeni yavaş dönermiş ama ince öğütürmüş.' Bu iş kimsenin yanına kar kalmayacak. Adalet Bakanımız, geçenlerde bir açıklama yaptı. 20 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetler, tespit ediliyor. Fona para yatıran vatandaşların gelirlerini manipüle edenlerin hesabı tıkır tıkır soruldu ve sorulmaya da devam edecek" dedi.

"Emeklilikle ilgili çalışmanın sene başında başlayacağını tahmin ediyoruz"

Emeklilik sisteminin tamamıyla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Çopuroğlu, "Emeklilik sisteminin tamamıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Bu yapılan çalışmada da prim yatırdığı halde aldığı maaş çok düşük olanlar var. Onların sayısı da 4 milyon civarında. Bunların da kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik geniş ve kapsamlı bir şey. Şu an da herhangi bir çalışma yok ama sene başından itibaren çalışma başlar mı? Başlayacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terör, Türkiye'nin 42 yıldır kanayan yarası"

Terörsüz Türkiye projesi hakkında konuşan Çopuroğlu; "Terörsüz Türkiye ile alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş Bey'in başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in de tabiri caiz ise kol kola girerek, bu konuya çözüm bulma gayretleri, ilk günlerde biraz farklı anlaşıldı ama daha sonra gerek komisyondaki üyelerin gerekse iradenin ciddi manada bu konuyu anlattığı zaman soru işaretlerinin önemli bir kısmına cevap bulunmuş gibi gözüküyor. Terör Türkiye'nin 42 yıldır açık bir şekilde kanayan yarasıdır. Türkiye'ye maliyetinden belli bir tutarda bahsediliyor ama şehitlerimizin vermiş olduğu üzüntü hiçbir şekilde hesaplanamaz. Cumhurbaşkanımız 2002 yılında iktidara geldiğinden beri her işi bitirdi. Her işi sonuca ulaştırdı. Her ne kadar bir siyasi parti bunun karşısında yer alsa da 470'e yakın 'evet' oyuyla meclisten geçince insanlar, 'bunun artık geri dönüşü yok' dedi. Cumhur İttifakı olarak, üzerine basa basa, iradeyi ortaya koya koya 42 yıllık bir konunun sonuna geldik. Bundan sonra yakın coğrafyamızda da böyle bir şey olmaması için uğraşılıyor" şeklinde konuştu.

"Yoğun bakımları, hastaların ağaç göreceği, yakınlarının uzaktan el sallayabileceği, yerlere taşımamız lazım"

Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi'ne atanacak rektörün Kayseri ile ilgili mutlaka bir projesinin olması gerektiğini söyledi. Yoğun bakımların bodrum katta olmaması gerektiği hakkında bir profesörden duyduğu sözleri de aktaran Çopuroğlu, yoğun bakımların hastalara moral verecek dünya ile bağını koparmayacak alanlarda olması gerektiğini belirterek; "Bildiğim kadarıyla 90'a yakın rektör adayı var. Bu da ister istemez insanları, 'acaba ben falan milletvekiline de uğrasam mı? Filan bakana da uğrasam mı?' diye bir gayret içerisinde olmalarına sebep oluyor. Sosyal medyadan okuduğumuz kadarıyla bir milletvekilimizi, hemen hemen tüm adaylar ziyaret etmiş. Ancak bize 8-10 tane rektör adayımız geldi. Gelenlerden gördüğümüz profil iyi. İşin garibi de bize gelenlerin hepsi de vatan sevdalısı. Üniversiteye çok katkı verecek insanlar var. Çok dolu insanlarla karşılaştık. Gelecek olan rektör adayının kesinlikle şehir için projesi olması lazım. Bir profesör arkadaşımız, özellikle yoğun bakımların, bodrumda ya da kapalı yer olmaması gerektiğini söylüyor. Allah kimseyi yoğun bakıma düşürmesin, tabiri caizse dalganızı dağıtacak. Yoğun bakımları, hastaların ağaç göreceği, yakınlarının uzaktan el sallayabileceği, yerlere taşımamız lazım. Bunları ben mi düşüneceğim? Bu konuda da rektör atamasını beklemeye gerek yok. 'Yarın sabah yapalım' densin, ben varım" diye konuştu.

"Gökmen Çiçek, Kayseri'yle özdeşleşti"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Kayseri'yle özdeşleşmiş bir isim olduğunu ifade eden Çopuroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'yle özdeşleşmiş bir isimdir. Mutlaka Kayseri'den daha büyük bir şehre gitmesi bizim açımızdan olmazsa olmazımızdır. Vali Bey kesinlikle daha büyük bir şehri hak ediyor. İnşallah daha ilerde daha iyi yerlerde olmayı da hak ediyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Afyonkarahisar milletvekilleriyle görüşüyoruz, onlardan da kimse vali beye toz kondurmuyor."