Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

CUMHRUBAŞKNI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Pahor'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'merhaba asker' diyerek selamladı.

16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pahor, merdivenlerde Türkiye ve Slovenya bayrakları önünde tokalaştı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Pahor, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.