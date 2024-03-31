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Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan ayrılırken 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

31.03.2024 23:30  Güncelleme: 23:35
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Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız"

ANKARA - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun" dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan ayrılırken "Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız - Son Dakika

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