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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakı ABB ve Mamak Belediye Başkan adayları Turgut Altınok ve Asım Balcı, Mamak'ta muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, yeşil alanlar ve spor tesisleriyle huzur içinde yaşanacak bir Ankara için çalışacaklarını belirtirken, Balcı ise Ankara'da ulaşım, kentsel dönüşüm ve altyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok Muhtarlarla Bir Araya Geldi
25.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:42
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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok muhtarlarla bir araya geldi

ANKARA - Cumhur İttifakı ABB ve Mamak Belediye Başkan adayları Turgut Altınok ve Asım Balcı, Mamak'ta muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı Mamak'ta muhtarlar ile bir araya geldi. Burada bir konuşan Altınok, Peyzajlarıyla, yeşil alanlarla ve spor tesisleriyle İnsanların huzur içinde yaşayacağı şehre girdikleri zaman yeşil bir Ankara, yeşil bir Başkent diyecekleri bir düzenleme ile vatandaşların mağduriyetlerine son vereceklerini bildirdi.

"Ankara'da durakta bekleme dönemini bitireceğiz"

Altınok, Ankara'da otobüs kuyrukları uzadıkça uzun olduğunu söyleyerek, "Otobüsler tıklım tıklım. Nedeni ise otobüs sayımız azaldı. Otobüslerin şu anda tamiri dahi yapılamıyor. Ankara'da bir devrim yapacağız. Ankara'da durakta bekleme dönemini bitireceğiz" diye konuştu.

"Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü"

ABB Başkanı olması halinde kendisini sokaklarda çok görüleceğini söyleyen Altınok, "Beş yılda Altınok'u Mamak'ta çok göreceksiniz. Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü? Bir esnafa gidip hayırlı olsun dediğini duydunuz mu? Bir çocuğun başını okşadığını veya bir büyüğümüze sarıldığını, elini öptüğünü gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Altınok, şu şekilde devam etti:

"Altınok sanal başkan olmayacak. Sokaklarda gezen bir başkan olacak. Sokaklarda hizmetkar olacağız. Bütün şehri gezeceğiz. Oturacağız Mamak ne diyor, dinleyeceğiz. Seçimden sonra talepler nedir. Dinleyip bunları yapacağız.Dar gelirli vatandaşlarımıza Ankara'da çok sayıda konut yapacağız. Kira fiyatlarının düşmesine sebep olacağım, vesile olacağım" açıklamasında bulundu.

"Geçen 5 yıllı Turgut Başkan ile birlikte telafi edeceğiz"

Şu anki Altındağ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ise kısaca özgeçmişinden bahsederek, öğrencilik hayatının Mamak ilçesinde geçtiğini ifade etti. Balcı, "Altındağ'ın Mamak'ın komşu belediyesi olduğunu belirterek, "Biz ilçede, büyükşehirde ise Turgut Başkanımız hep beraber güzel işlere imza atacağız. Sizlerden aldığımız sahadaki bilgilerle beraber hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Büyükşehirin çok büyük sorunları var bunu biliyoruz. İlçenin de mutlaka vardır. Bunları da biz kendi aramızda çözmek durumundayız fakat, Ankara'da nereye gidersek gidelim ulaşım, kentsel dönüşüm ve altyapı sorunlarının var. Geçtiğimiz 5 sene içerisinde de bu konular hakkında bir ilerleme kaydedemedik. Allah izin verirse geçen 5 yıllı Turgut Başkan ile birlikte telafi edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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