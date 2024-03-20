Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Biz Siyaseti İnsan İçin Yapıyoruz

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkan Adayı Halit Doğan, "Biz siyaseti insan için yapıyoruz, bizim siyasetimizin merkezinde insan var. Ortak payda Samsun'da 'birleştirici bir güç' olalım istedik" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden SBB Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "Bu birikim ve tecrübeyle Samsunumuza hizmet etmek için insanlarımızı dinlemeye, anlamaya, anlatmaya çalışarak ortak payda Samsun'da 'birleştirici bir güç' olalım istedik. Biz siyaseti insan için yapıyoruz, bizim siyasetimizin merkezinde insan var. Bir şehri yönetmek, temel belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmek ile sınırlandırılamaz. Bu hizmetler zaten olmazsa olmazdır. Ulaşımı, sağlık ve sporu, kültür ve sanatı, temel altyapıyı ve istihdamı olması gereken seviyeye çıkartacağız. Biz her alanda hemşehrilerimizin hep yanında olan bir anlayışla projelerimizi oluşturduk. Bu kapsamda çölyak hastalarımızın yanında olarak glütensiz gıdaya erişimlerini artırmak adına sorumluluk üstleneceğiz. On-line diyetisyen ve psikolog hizmetleriyle hayat temposu içerisinde psikolog ve diyetisyen danışmanlık hizmetlerine vakit ayıramayan veya ulaşamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Mahalle aralarındaki pazar yerlerinde pazarcı esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla pazar yerlerinde mobil olarak hizmet verecek tuvaletler ve mescit uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu sayede özellikle pazarcılarımız tezgahlarını bırakarak pazar yerinden uzaklaşmak zorunda kalmayacak" diye konuştu.

"Gençlik Çalıştayları, Gençlik Buluşmaları"

Gençlere yönelik vaatlerinden bahseden Halit Doğan, "Bir yandan da öğrenci dostu, öğrenci şehri Samsunumuzda güçlü yarınlarımızı oluşturacak, bugünümüzün kıymetlileri gençlerimizin her alanda olduğu gibi liseye ve üniversiteye hazırlık dönemlerinde de yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Hazırladığımız sistemle sınırsız video izleme, yapay zeka destekli rehberlik, ders anlatım föyleri, deneme sınavları ve çözümlü sorularla öğrencilerimize sınavlara hazırlık döneminde destek veriyoruz. Gençliğin Şehrinde, Gençlik Çalıştayları diyerek Gençlik ve Kadın Meclisleri oluşturacağız. Üniversite şehri Samsunumuzda, öğrencilerimizle her alanda birlikte olacak, düzenleyeceğimiz 'Gençlik Çalıştayları' ve 'Gençlik Buluşmaları' ile genç fikirlerimize ve şehrimize dair önerilere kulak vereceğiz. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz ile sürekli iç içe olacak, kültür sanattan bilime, hobilerden sosyal alanlara ve daha birçok konuda sohbet edebilecek ortamlar düzenleyerek Samsun'a gençlerimizin fikirleriyle yön vereceğiz. Samsun bir spor şehri. Gelecek vizyonumuza uygun olarak Samsun'u uluslararası müsabakaların ve spor turizminin marka şehirlerinden biri haline getirme hedefimiz var. Bu kapsamda spora ve sporcularımıza destek olacağız. Spor bilincinin küçük yaşta mahalle aralarında başladığının bilincinde olarak mahallelerimizdeki sahaları ve spor alanlarını yenileyerek imkanlarımızı arttıracağız" şeklinde konuştu.

" Türkiye Yüzyılı'nda 'engelsiz Samsun' bilinciyle hareket ediyoruz"

"Felsefemiz gönül belediyeciliği" diyerek sözlerine devam eden Başkan Adayı Halit Doğan, "Her zaman ailelerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Güçlü belediyecilik anlayışıyla kadınlarımıza, ailelerimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Hayata geçireceğimiz Aile Akademileri bünyesinde ailelerimize, erkeklerimize ve kadınlarımıza yönelik evlilik öncesinde ve sırasında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Kadınlarımız için meslek ve el sanatları kursları açmanın yanı sıra, destek ve iş kurmak isteyen girişimci kadınlara eğitimler vereceğiz, kadınlarımızın yöresel ürünlerden takı, tasarım, tekstil gibi ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri örnek bir çarşı modelini oluşturacağız. Samsun'da insanımızın yaşam konforunu etkileyen tüm engelleri kaldırmak ve hayatı herkes için kolaylaştırmak temel hedefimiz. Türkiye Yüzyılı'nda 'engelsiz Samsun' bilinciyle, özel gereksinimli vatandaşlarımızın hareket kapasitesini artıracak uygulamalarla şehrimizi daha erişebilir hale getireceğiz. Engellilerimizin ulaşımlarını, ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edilmiş otobüsler ile sağlayacağız. Plaj ve sahillerimizi onların kullanımına uygun hale getireceğiz, ulaşımlarını kolaylaştıracağız. Engelliler için parklarımızı ve engelli çocuklar için oyun alanlarımızı evrensel standartlara göre geliştireceğiz. Tarihi, kültürel ve turistik alanlarımızı engelli dostu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN