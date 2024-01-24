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Cumhur İttifakı'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Kirazdibi'ni açıkladı. Kirazdibi, Ankara'nın Ayaş ilçesinin belediye başkan adayı olup, uzun yıllar MHP çatısı altında çeşitli görevlerde bulunmuş ve Ankara ve Ayaş bölgesinde tanınan bir isimdir.

Cumhur İttifakı\'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi
24.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 13:49
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi oldu.

MEHMET KİRAZDİBİ KİMDİR?

Ankara'nın Ayaş ilçesinin belediye başkan adayıdır. Lise mezunu olan Kirazdibi, uzun yıllar MHP çatısı altında çeşitli görevlerde bulundu. Ankara ve Ayaş bölgesinde tanınan bir isimdir.

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Ankara, Politika, Son Dakika

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