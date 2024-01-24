Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi oldu.

MEHMET KİRAZDİBİ KİMDİR?

Ankara'nın Ayaş ilçesinin belediye başkan adayıdır. Lise mezunu olan Kirazdibi, uzun yıllar MHP çatısı altında çeşitli görevlerde bulundu. Ankara ve Ayaş bölgesinde tanınan bir isimdir.