Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanları basın toplantısı düzenledi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanları ile seçime 1 gün kala basınla bir araya geldi. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ın katılmadığı toplantıda AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş, bu sefer seçimi alacaklarını ileri sürerek ümitli olduklarını belirttiler. Gazetecilerin sorularını da cevap veren Savaş, seçildiği takdirde doğaya çevreye ve tabiata zarar veren kim olursa olsun karşısında kendisini bulacağını söyledi.
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 31 Mart'ta Aydın Büyükşehir ve 17 ilçede belediye başkanı adayı olarak seçime girecek olan Cumhur İttifakı adaylarının hazır bulunduğu basın toplantısı düzenledi.
Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti Aydın Başkanı Gökhan Ökten, uzun bir seçim çalışmasının ardından basınla bir araya gelmek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek bu sefer seçimi kazanma konusunda umutlarının daha yüksek olduğunu belirtti. "İnşallah emeklerimiz zayi olmaz" diyerek sahada çalışan tüm kademelere teşekkür eden Ak Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Seçmenden sahada yoğun bir kabul gördük. Sivri sinekle mücadele talep edenler bile oldu. Seçime giderken favori adaylarla çıktık ve seçimi alacağımıza inanıyoruz" dedi.
Daha sonra konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ise, "Bu sefer farklı bir seçim olacak. Cumhurbaşkanımıza müjde iletmeyi arzu ediyoruz. Kampanya sürecinin sonuna geldik. Başarılı bir süreç oldu. İlçelerimizdeki coşku takdire şayandı. Cumhur ittifakının çok iyi çalıştığı Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli arasındaki uyum alana da yansıdı" diyerek bu sefer seçimden başarı ile çıkacaklarına inandığını söyledi.
AK Parti'nin Aydın'daki kadın Milletvekili Seda Sarıbaş da süreç kapsamında sahada fedakarca çalışan ekiplere teşekkür ederek "Bu seçim kazanılırsa teşkilatlarımız sayesinde kazanılacak" dedi.
"Seçimi her ilçede kazanmamız sürpriz olmaz"
Toplantıda son konuşmayı yapan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, zaman zaman projelerinden söz ettiği zaman da 'emlakçı' diyerek eleştirdiği rakibi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 2 gün sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kurtaracaklarını ileri sürdü. Seçim sonucu yapılacak devir teslim törenine Özlem Çerçioğlu'nu mutlaka katılmasını isteyen Mustafa Savaş, "Biz ilk güden itibaren belediye başkan adaylarımız ve teşkilatlarımızla kenetlendik. 'Aydın yüzyılı' vizyonunu anlattık. Kayıp yılları en kısa sürede telefi edeceğimizi anlattık. Güçlü bir değişim arzusu gördük. Şehir yorgun, vatandaş bıkkın, bunu gördük. Önümüzdeki dönem ilk 100 günde ayakları yere basan projelerimizi süratli bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.
Belediye bütçesinin 3 katı rakama tekabül etmesi dolayıyla 288 bin 29 emeklinin yaşadığı Aydın'da emeklilere vadettiği aylık 5 bin TL destek başta olmak üzere tüm vaatlerine ilişken projelerin ayaklarının yere bastığını ve karşılığı olduğunu belirten Mustafa Savaş, "Biz kendimizi güvenerek bu projeleri açıkladık. Özlem Çerçioğlu 15 yılın hesabını versin. Vatandaş kimin daha iyi hizmet üreteceğini çok iyi görüyor. Stadın yerine Atatürk Parkı ve otopark yapacağız. Şehir Hastanesi yapılınca diğer hastaneler yerinde kalacak. Özlem Çerçioğlu, geçmişi emlakçı olduğu için nerede boş arazi varsa bizim rezidans yapacağımızı zannediyor. Emlakçı olduğundandır. 31 Mart Akşamı devir teslim törenine bekliyorum" dedi. - AYDIN
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