Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas\'ta Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Ayaydın, Cumhur İttifakı Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya ile salı pazarında gezerek, Menteşe Caddesi esnafını ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinleyen Ayaydın, seçimlerde destek istedi.
Ayaydın, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Milas Belediye Başkan adayı Yiğitkaya ile pazar yerini ve esnafı dolaştıklarını, vatandaşın olağanüstü ilgisinden memnun olduklarını söyledi.
Halkın hizmete susadığını, bugüne kadar büyükşehir belediyesinden hizmet alamamanın şikayetini dinlediklerini ifade eden Ayaydın, "İnşallah biz kazandıktan sonra Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını ve onlara bugüne kadar gelmeyen hizmeti, AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak biz getireceğiz. Halk bizi bağrına basıyor." dedi.
Ayaydın, 40 gündür esnafın, halkın arasında olduğunu, herkesin derdinin büyükşehirden hizmet alamamak olduğunu vurguladı.
Kentte altyapı ve imar planı olmadığını, MUSKİ ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirten Ayaydın, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün bir haber aldık. MUSKİ genel müdürü ben gelmeden emeklilik dilekçesini vermiş. Zaten ben gelince görevden alacaktım çünkü insanların çok büyük şikayetleri var. Hem su yok hem de yüksek fiyatla su satılıyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar pahalı su satan belediye yok. Bunun dışında AYDEM'den çok büyük şikayetler vardı. Bununla ilgili de elimden gelen gayreti göstereceğim. Enerji Bakanıyla görüşüp şikayetleri mutlaka ileteceğiz."
Ayaydın, Muğla'nın ilçeleriyle turizm cenneti olduğunu, bu nedenle en çok temizliğe önem vereceğini dile getirdi.
Turistin etrafı temiz görmesi gerektiğini ifade eden Ayaydın, şunları kaydetti:
"Kanalizasyon ortaya akmayacak. Şu anda hangi ilçeye giderseniz gidin kanalizasyonlar derelere akıyor, buradan da denize akıyor. Biz gelir gelmez altyapıya çok önem vereceğiz. Tüm ilçelerimizde altyapıyı hızla bitireceğiz. Çarpık kentleşmeye de son vereceğiz. İmar planlarını bütüncül olarak çıkaracağız. Herkes dilediği gibi ev yapmayacak, kıyılar talan edilmeyecek. Kıyıları koruyacağız, denizleri temizleyeceğiz. Halkımızı denizle buluşturacağız. Sadece otellere gelen turistler denizlere girmeyecek, o bölgenin halkı da denize girecek. Onlara mutlaka millet bahçeleri yapacağız. Trafik çilesine son vereceğiz. Otopark problemini ortadan kaldıracağız. Geçen yıl suyla ilgili çok büyük problemler oldu. Susuz hiçbir yer kalmayacak gerekli önlemler alınacak."
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas'ta Esnaf Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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