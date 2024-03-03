AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, canlı yayında misket oynadı

Politika

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı bir canlı yayında Ankara'ya özgü misket oyunu oynadı.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Yerel seçimlere 27 gün kalırken, adayların çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Partilerin belediye başkan adayları, meydanlarda ve televizyon programlarında kendileri hakkında merak edilen soruları yanıtlayarak vaatlerini anlatıyor.

Son olarak Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde yapılan "Nedir Ne Değildir Özel" programına konuk oldu.

Turgut Altınok

CANLI YAYINDA MİSKET OYNADI

Altınok, sunucu Ersoy'un "Ankara havası oynamayı bilen var mı?" demesiyle birlikte sahneye çıktı. Stüdyodaki gençlerle birlikte misket oynayan Altınok'un o anları kameraya yansıdı.