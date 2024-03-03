AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, canlı yayında misket oynadı

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı bir canlı yayında Ankara'ya özgü misket oyunu oynadı.
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Yerel seçimlere 27 gün kalırken, adayların çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Partilerin belediye başkan adayları, meydanlarda ve televizyon programlarında kendileri hakkında merak edilen soruları yanıtlayarak vaatlerini anlatıyor.
Son olarak Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde yapılan "Nedir Ne Değildir Özel" programına konuk oldu.
Altınok, sunucu Ersoy'un "Ankara havası oynamayı bilen var mı?" demesiyle birlikte sahneye çıktı. Stüdyodaki gençlerle birlikte misket oynayan Altınok'un o anları kameraya yansıdı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapılan kentsel tasarım çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Millet Bahçesi'nin çevresinde yeterli otopark alanı bulunduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında hizmet ve projelerini paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ercan'ın olağanüstü hizmetler yapacağına inandığını belirtti. Ercan, Sincan'a daha fazla hizmet vermek istediklerini söyleyerek projelerini açıkladı. Toplantıya birçok siyasi isim ve vatandaş da katıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, En Genç Festivali'ne katılarak gençlerle buluştu. Kurum, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği, yeşil ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, gençlik meclisi oluşturarak gençlerle birlikte karar alacaklarını ve hayalleri gerçekleştireceklerini belirtti. Kurum, kadın hareketi ve gençlik hareketiyle büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk gastronomisi etkinliğine katılan Belçikalı siyasetçiler, Türk şefler eşliğinde mantı yaparak Türk kültürünü tanıttı. Etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu, milletvekilleri ve AB Komisyonu yetkilileri de katıldı.
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