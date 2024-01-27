Cumhur İttifakı\'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane\'de toplantıya katıldı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane'de düzenlenen "3 Kademe İlçe Yönetimi-Sandık Görevlileri-Okul Sorumluları" toplantısına katıldı. Toplantıda mevcut İBB yönetiminin projeleri hakkında yaptığı eleştirilerle ilgili konuşan Kurum "Biz bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız biz de bu manada inceleyeceğiz diyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane Belediyesi Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen "3 Kademe İlçe Yönetimi-Sandık Görevlileri - Okul Sorumluları" toplantısına katıldı. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İBB Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, siyasi parti üyeleri, sandık görevlileri ve bir çok okul sorumlusu katıldı. Kurum, salondaki vatandaşlarla tek tek el sıkışıp selamlaştı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Murat Kurum, hatıra fotoğrafı da çektirdi. İBB Başkan Adayı Kurum daha sonra basın açıklamasında bulundu.

"Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar"

25 Ocak'ta proje lansmanından sonra mevcut İBB yönetimin projeler hakkında kopyala yapıştır eleştirisine cevap veren Kurum "İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda İstanbulluların gerçek dertlerine gerçek sorunlarına halkımızın gerçek taleplerine odaklanmaya çalıştık. Biz bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız biz de bu manada inceleyeceğiz diyorlar. Buradan Kağıthane'den onlara diyoruz ki yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir. Bizim takdir edecek Kağıthane'dir, Bayrampaşa'dır. Bu projelerden onlar da faydalanacak. 1 Nisan sabahı eğer İstanbul'da yaşayacaklarsa tüm İstanbullular gibi onlar da bu hizmetlerden bu projelerden faydalanacaklar. Kopyala yapıştır kısmını ben anlayamadım. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Geçtiğimiz 5 yılda Kağıthane'ye verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı? İstanbul'un 2 yakasına 2 tünel yapıldı da biz görmedik mi? İstanbul'un gençlerinin kadınlarının sorunları çözüldü de biz duymadık mı? İstanbul'a 122 kilometre tünel, karayolu, kavşak projeleri yapıldı da İstanbullular bunu görmedi mi? İstanbullular her şeyi görüyor. 31 Mart'ta da sizlere gereken cevabı sandıkta verecek" dedi.

"Evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize 100 bin konut sözü verip, yüzde 5'ini bile tutamayanların bu durum umurunda bile değildir"

İstanbul'da son 5 yıl içerisinde meydana gelen olumsuzluklardan bahseden Kurum şimdiye kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da şöyle konuştu: "İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesi her bir vatandaşımızın hayatından üç buçuk yıl çalanların, ulaşıma dair tek bir proje dahi yapamayanların dert ettikleri bir çile haline getirdiğini gördük. Bu çilenin çözümü İstanbul'a onlarca yeni metro, tramvay, tünel, kavşak, binlerce km bisiklet yolu, yüzlerce otopark yapmak için, projelerini hazırlayanlarda Kağıthane-Bayrampaşa arasına 12 kilometre metro planlayanlardadır. İstanbul'un içinde bulunduğu deprem tehdidi Kağıthane'de kendiliğinden kayan bir bina sebebiyle orada bulunan 750 konutu dönüştürdük. Kağıthane Belediyesi'yle vatandaşımıza birlikte hızlı yerinde gönüllü yapacağız dedik. Orada bulunan 750 konutu örnek olacak önemli bir dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize 100 bin konut sözü verip, yüzde 5'ini bile tutamayanların bu durum umurunda bile değildir. Bu sadece bizim umurumuzdadır. 650 bin yeni yuva kurmak için tüm ekibiyle hazır durumda olanların, Kağıthane Yahya Kemal'de, yüzlerce yeni yuva yapanların umurundadır"

"Ücretsiz ulaşım sözü verilip kandırılmış delikanlılarımızın, kadınlarımızın yanında biz duracağız"

İstanbul'da söz verilip yapılmayan her şeye Cumhur İttifakı'nın çözüm bulacağını belirten Murat Kurum, "İstanbul'un muhtemel bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler bu milletin evini, dükkanını su bastığında İstanbul'da olmayanların aklından bile geçmez. Bu çözümler İstanbul'un her yerinde afet yönetim merkezleri, yeni yüzlerce çok amaçlı toplanma alanı, lojistik destek merkezleri, yeni acil yardım hastaneleriyle afetlere hazır bir İstanbul için yola çıkanlardadır. Yani çözüm bizdedir, çözüm Cumhur ittifakındadır. Ücretsiz ulaşım sözü verilip kandırılmış delikanlılarımızın, kadınlarımızın yanında biz duracağız. Geçici, plansız, adaletsiz sosyal politikalar yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında biz duracağız. Kalıcı, planlı, adil sosyal belediyeciliği İstanbul'a yeniden biz getireceğiz. İşte biz tüm bu nedenlerle Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'na biz halkın vizyonu dedik. Milyonlarca İstanbullunun vizyonu dedik. İstanbul'un vizyonu dedik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL