İttifak ortaklarından istişare toplantısı - Son Dakika
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İttifak ortaklarından istişare toplantısı

26.08.2022 17:03
İttifak ortaklarından istişare toplantısı

Cumhur İttifakı'nın Kütahya temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya ziyareti öncesi MHP İl Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Kütahya temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya ziyareti öncesi MHP İl Başkanlığı'nda bir araya geldi.

TBMM Divan Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'da gerçekleştireceği programlarla alakalı istişare ve değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.(EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İttifak ortaklarından istişare toplantısı - Son Dakika

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