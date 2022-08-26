TBMM Divan Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel , Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş , MHP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Erdoğan: Bu Ezanlar, Bayraklar, Zaferler, Şehitler, Onların da Özgürlüğünün, Haysiyetinin, Geleceğinin Teminatı

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İttifak ortaklarından istişare toplantısı - Son Dakika

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