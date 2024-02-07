Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Babataşı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'ndeki törende konuşan Ayaydın, Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'in ilçenin sorunlarını çok iyi bildiğini, birlikte bu sorunları çözeceklerini söyledi.

Ege'nin incisi Fethiye'nin tüm sorunlarını masaya yatırdığını ifade eden Ayaydın, "Bunlardan hangilerine öncelik vereceğimiz, hangi sorundan başlayacağımız konusunda çalışma yaptık. O kadar çok sorun birikmiş ki Fethiye'de ne zaman hangisine başlayacağımıza bir türlü karar veremiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, Muğla'yı çok yakından takip ediyor. Niye biliyor musunuz? Sizin yaşadığınız sorunların farkındalar. Bugüne kadar size hiçbir hizmetin gelmediğinin farkındalar. Onlar da bir an önce buradaki insanların çektiği çilenin sona ermesini arzu ediyorlar." diye konuştu.

Ayaydın, yıllardır yerel yönetimde iktidar olanların Fethiye'ye, Muğla'nın hiçbir yerine hizmet etmediklerini, vatandaşları kaderiyle baş başa bıraktıklarını dile getirdi.

Muğla ve Fethiye'nin imar sorunu nedeniyle kaçak yapı cenneti olduğunu belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

"Muğla deprem kuşağında olan bir ilimiz. Deprem konusunda son derece duyarlı olmamız gerekiyor. Daha dün, 6 Şubat 2023'te 11 ilimizde aynı anda meydana gelen depremin acısını bir kez daha yaşadık. Bunlardan ders almamız lazım. O kaçak yapılar hangi demiri kullanmış, hangi çimentoyu kullanmış, statik hesabı var mı, zemin etüdü yapılmış mı, bunları bilmiyoruz. Depreme dayanıklı mı, hiç bilmiyoruz. Bu beni korkutuyor. Dolayısıyla biz göreve gelir gelmez süratle Fethiye başta olmak üzere, bütün ilçelerin imar planlarını Mimarlar Odası, şehir plancıları, İnşaat Mühendisleri Odasının görüşlerini alarak bir an önce imar planlarını çıkarıp halkımızın bu sorununu kökten çözeceğiz."

Muğla ve ilçelerinde altyapı sorununun Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülmediğini, kanalizasyonun denize aktığını anlatan Ayaydın, "Yazık günah. Turizm cennetinde ne yazık ki altyapı tamamlanmamış. MUSKİ'nin görevi sizin, ilçelerin altyapı sorunlarını çözmektir. Ben göreve gelmeden, sizlere yüksek fiyatla su faturası gönderen, altyapıyı yapmayan MUSKİ Genel Müdürünün masayı terk etmesini istiyorum." dedi.

Ayaydın, koltukta oturmaya değil bugüne kadar çözülmeyen Muğla'nın sorunlarını çözmeye, her şeyden önce Fethiye Körfezi'ni balçıktan temizlemeye geldiğini aktardı.

Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili yaklaşık 15 gün içerisinde ekibin ön araştırma yapacağına işaret eden Ayaydın, "Buradan çıkan balçığı nasıl değerlendireceğiz, acaba bunu tarım sektöründe gübre olarak kullanabilir miyiz, bunun hem içerde hem dışarıda araştırmasını yapıyorum. Gemiler Fethiye ile Marmaris Körfezi'ne kısa süre içerisinde gelecek. İlk etapta denizde balçıkla ilgili araştırma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Muhammet Kökten ise Cumhur İttifakı'nın gücüyle Fethiye'nin daha yaşanabilir, tarım, turizm ve ticaretin başkenti bir şehir olması adına kutlu göreve talip olduğunu söyledi.

Kökten, ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla Fethiye'ye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı yapıldı.

"Bu deniz balçık dolu, çok yazık"

Daha sonra Fethiye Körfezi'nde incelemede bulunan Ayaydın, gazetecilere, Fethiye ve Marmaris'in denizinin öldüğünü ifade etti.

İnsanların balçık nedeniyle Fethiye'de denize giremediğini vurgulayan Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve gelmeden önümüzdeki günlerde bir gemi Fethiye'ye, bir gemi de Marmaris'e gelecek. Balçığın nasıl kullanılacağına karar verildikten sonra nereye döküleceği belirlenecek. Konunun uzmanları onlar. Bakanlık da şu anda araştırma yapıyor. Çevreye zarar vermeden, çevreyi nasıl rahatlatabiliriz, insanlar Fethiye'de nasıl denize girebilir, bunun yollarını arıyoruz. Bu deniz balçık dolu, çok yazık. Dünyanın turizm cenneti Fethiye'ye gelen turistler bu körfezde denize giremeden geri dönüyor. Bu içler acısı. Büyükşehir belediye başkanı olduğum takdirde mesaimin büyük bölümünü körfezin temizliğine ayıracağım."

Kentteki trafik sorununun çözümü için otopark yapılması planlanan bölgeyi inceleyen Ayaydın, esnafı da ziyaret etti.

Ayaydın'a, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Ayaydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer eşlik etti.