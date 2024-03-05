Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye\'de Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Fethiye ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
İlk olarak Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda ulaşım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Ayaydın, şoför esnafının sorunlarını dinledi.
Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, özellikle yerel yöneticilerin halkın arasında olması gerektiğini söyledi.
Yerel yöneticilerin halkın içinde olmadığı takdirde sorunları öğrenemeyeceği ve çözemeyeceğini ifade eden Ayaydın, "Ben çözüm odaklıyım. Yaklaşık 55 gündür Muğla'nın bütün ilçe, sivil toplum kuruluşları, neredeyse bütün mahallelerini gezen bir belediye başkan adayıyım. Rakiplerim yeni yeni piyasaya çıkıyorlar, ben dördüncü turu attım. Bu yola çıkar çıkmaz sorunlarla ilgili projeleri hazırladım ve Cumhurbaşkanı'mıza ve ilgili bakanlıklara aktardım. Çoğu sorunu da 2024 yılı yatırım programına aldırdım. Göreve geldikten hemen sonra hiç beklemeyeceğim. Ertesi gün ceketimi çıkarıp kollarımı sıvayacağım ve işe başlayacağım." diye konuştu.
Ayaydın, 10 yıldır büyükşehir belediyesinin ilçelere tek bir hizmet getirmediğini anlattı.
"Özellikle Fethiye Körfezi bitmiş, tükenmiş"
Kıyıların yağmalanmasına asla müsaade etmeyeceğini, modern halk plajları açacaklarını vurgulayan Ayaydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Özellikle Fethiye Körfezi bitmiş, tükenmiş. İlk gün Fethiye'ye gelip gördüğümde moralim bozuldu. Güzelim Fethiye, Marmaris koyu balçıkla dolu. Fethiye Körfezi'nde 6 milyon metreküp balçık var. Denize girdiğinizde dizinize kadar balçıkla dolu. Bu kadar güzel bir koy, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bize Allah bu nimeti vermiş, bunun kıymetini bilmiyoruz. Ey büyükşehir belediyesi 10 yıldır görevdesin 10 yıldır Fethiye Körfezi'nden günde bir kova alıp temizleseydin bugün bu noktada olmazdı. Yazık günah. 10 yıldır o koltukta oturanlar bence vicdan azabı çekmeliler. Bu güzelim denizi bu hala getirmenin hesabını vermeliler."
Bu manzarayı görünce hemen Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Ayaydın, "Dedim ki 'Dünyanın en güzel koyları Fethiye ve Marmaris bitmiş. Eğer acil müdahale etmezsek korkarım ki Fethiye ve Marmaris'i turizm destinasyonlarından çıkarmamız gerekecek.' Sayın Cumhurbaşkanım hemen Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına talimat verdi. İki gemi hazırlattı. Bu gemiler önce tarama ve tespitler yapacak sonra da temizliğe başlayacak. Her iki gemi geldi, şu anda Marmaris Limanı'na demirledi. Oradan örnekleri alıyorlar. Aynı gemiler Fethiye'ye de gelecek ve örnekleri alacak." bilgisini verdi.
Ayaydın, denizden alınan balçık örneklerinin laboratuvarlarda incelendiğini, bunların araştırılmasının ardından temizliğin başlayacağını bildirdi.
Körfezlerdeki temizlik çalışmasından turizmci ve şoför esnafının etkilenmemesi için turizm sezonunda çalışmalara ara verileceğini dile getiren Ayaydın, "Temizlik o kadar çok büyük boyutta olacak ki 6 milyon metreküp balçığı en erken 5 ya da 6 yılda bitirebileceğiz. Gerçekten büyükşehir belediyesi yetkililerine çok kızgınım. Bu cennet koyları bu hale getirmeye ne hakkınız vardı? Eğer bu işi yapamayacaksanız bu işe soyunmayacaksınız. Bu işe soyunuyorsanız o zaman gereğini yapacaksınız. Günde bir kova alsalar bu duruma gelmezdi." ifadelerini kullandı.
Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve diğer ilçelerinde yolların delik deşik olduğunu kaydeden Ayaydın, "Muğla ve ilçelerindeki yolları görünce insanların aklı duruyor. Gidin Anadolu'nun en ücra köşesine, hiçbir yerde Muğla'daki gibi yollar yok. Yollarımız patates tarlasına benziyor. Bu yolları suretle yapacağım. Benim imkanlarım yetmezse hükümete, bakanlara, Cumhurbaşkanına gideceğiz." dedi.
Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile Salı Pazarı'nı gezen Ayaydın, esnafı ziyaret etti.
Esnafla ve alışveriş yapanlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Ayaydın ve Kökten seçimlerde destek istedi.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye'de Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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