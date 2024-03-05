Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye'de Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye'de Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye\'de Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları dinledi. Ayaydın, Fethiye Körfezi'ndeki kirlilik sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti ve temizlik çalışmalarının başladığını duyurdu. Ayrıca, Muğla'daki yolların durumunu eleştiren Ayaydın, gerekli çalışmaların yapılması için hükümete başvuracaklarını belirtti.

05.03.2024 17:24
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Fethiye ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İlk olarak Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda ulaşım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Ayaydın, şoför esnafının sorunlarını dinledi.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, özellikle yerel yöneticilerin halkın arasında olması gerektiğini söyledi.

Yerel yöneticilerin halkın içinde olmadığı takdirde sorunları öğrenemeyeceği ve çözemeyeceğini ifade eden Ayaydın, "Ben çözüm odaklıyım. Yaklaşık 55 gündür Muğla'nın bütün ilçe, sivil toplum kuruluşları, neredeyse bütün mahallelerini gezen bir belediye başkan adayıyım. Rakiplerim yeni yeni piyasaya çıkıyorlar, ben dördüncü turu attım. Bu yola çıkar çıkmaz sorunlarla ilgili projeleri hazırladım ve Cumhurbaşkanı'mıza ve ilgili bakanlıklara aktardım. Çoğu sorunu da 2024 yılı yatırım programına aldırdım. Göreve geldikten hemen sonra hiç beklemeyeceğim. Ertesi gün ceketimi çıkarıp kollarımı sıvayacağım ve işe başlayacağım." diye konuştu.

Ayaydın, 10 yıldır büyükşehir belediyesinin ilçelere tek bir hizmet getirmediğini anlattı.

"Özellikle Fethiye Körfezi bitmiş, tükenmiş"

Kıyıların yağmalanmasına asla müsaade etmeyeceğini, modern halk plajları açacaklarını vurgulayan Ayaydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Fethiye Körfezi bitmiş, tükenmiş. İlk gün Fethiye'ye gelip gördüğümde moralim bozuldu. Güzelim Fethiye, Marmaris koyu balçıkla dolu. Fethiye Körfezi'nde 6 milyon metreküp balçık var. Denize girdiğinizde dizinize kadar balçıkla dolu. Bu kadar güzel bir koy, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bize Allah bu nimeti vermiş, bunun kıymetini bilmiyoruz. Ey büyükşehir belediyesi 10 yıldır görevdesin 10 yıldır Fethiye Körfezi'nden günde bir kova alıp temizleseydin bugün bu noktada olmazdı. Yazık günah. 10 yıldır o koltukta oturanlar bence vicdan azabı çekmeliler. Bu güzelim denizi bu hala getirmenin hesabını vermeliler."

Bu manzarayı görünce hemen Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Ayaydın, "Dedim ki 'Dünyanın en güzel koyları Fethiye ve Marmaris bitmiş. Eğer acil müdahale etmezsek korkarım ki Fethiye ve Marmaris'i turizm destinasyonlarından çıkarmamız gerekecek.' Sayın Cumhurbaşkanım hemen Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına talimat verdi. İki gemi hazırlattı. Bu gemiler önce tarama ve tespitler yapacak sonra da temizliğe başlayacak. Her iki gemi geldi, şu anda Marmaris Limanı'na demirledi. Oradan örnekleri alıyorlar. Aynı gemiler Fethiye'ye de gelecek ve örnekleri alacak." bilgisini verdi.

Ayaydın, denizden alınan balçık örneklerinin laboratuvarlarda incelendiğini, bunların araştırılmasının ardından temizliğin başlayacağını bildirdi.

Körfezlerdeki temizlik çalışmasından turizmci ve şoför esnafının etkilenmemesi için turizm sezonunda çalışmalara ara verileceğini dile getiren Ayaydın, "Temizlik o kadar çok büyük boyutta olacak ki 6 milyon metreküp balçığı en erken 5 ya da 6 yılda bitirebileceğiz. Gerçekten büyükşehir belediyesi yetkililerine çok kızgınım. Bu cennet koyları bu hale getirmeye ne hakkınız vardı? Eğer bu işi yapamayacaksanız bu işe soyunmayacaksınız. Bu işe soyunuyorsanız o zaman gereğini yapacaksınız. Günde bir kova alsalar bu duruma gelmezdi." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve diğer ilçelerinde yolların delik deşik olduğunu kaydeden Ayaydın, "Muğla ve ilçelerindeki yolları görünce insanların aklı duruyor. Gidin Anadolu'nun en ücra köşesine, hiçbir yerde Muğla'daki gibi yollar yok. Yollarımız patates tarlasına benziyor. Bu yolları suretle yapacağım. Benim imkanlarım yetmezse hükümete, bakanlara, Cumhurbaşkanına gideceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile Salı Pazarı'nı gezen Ayaydın, esnafı ziyaret etti.

Esnafla ve alışveriş yapanlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Ayaydın ve Kökten seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA

Aydın Ayaydın, Fethiye, Muğla, Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye'de Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika

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