Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Dalaman\'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Dalaman'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, 20 yıldır belediye hizmetlerinden vatandaşı esir tutan köhne zihniyeti sonlandırmak, tembel beceriksiz belediye başkanlarını göndermek için aday olduklarını söyledi.

Halkın oyuyla pazar günü Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde ilk günden itibaren çalışmaya başlayacağını dile getiren Ayaydın, "Sizlere bugüne kadar eziyet çektiren altyapınızı, kanalizasyonlarınızı, imar planlarınızı yapmayan ve hizmet getirmeyen belediyelerin yapmadıklarını yapmak için kollarımızı sıvayıp gece, gündüz çalışacağız. Siz sevgili hemşehrilerime bu hizmetleri yapmaktan çok büyük onur duyacağım." dedi.

Dalaman'ın koylarıyla, deniziyle, tarımıyla bölgenin en güzel turizm beldesi olduğunu vurgulayan Ayaydın, Büyükşehir Belediyesinin Dalaman'a hiçbir hizmet getirmediğini kaydetti.

Dalamanlılara, gelir gelmez ilçenin tüm sorunlarını çözme sözü veren Ayaydın, şunları söyledi:

"Sizlerin hizmetinde olacağım. Bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı gibi makam koltuğunda oturmayacağım. Onlar hizmet için gelmiyorlar. Onlar koltuk meraklısı, koltuğa oturmaya geliyorlar. Gerçek belediyeciliği sizlerin ayağına getirecek kadrolarımızla size hizmet etmeye geleceğiz. Emin olun sizleri seviyoruz. Ben ve arkadaşlarım tepeden bakan bir zihniyete sahip değiliz. Sizi yürekten seven ve size hizmet etmek için canla başla çalışmaya hazır vaziyette bekliyorum."

"Bir oy Aydın Ayaydın Başkan'ımıza, bir oy Muhammet Karakuş Başkan'ımıza"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Muğla'nın artık gerçek belediyecilik istediğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nde Muğla'nın "artık yeter" dediğini ifade eden Kaya, "Biz bu akşam Dalaman'da bunu görüyoruz. Sizlerin burayı doldurması Aydın Ayaydın Başkan'ımızla Muğla Büyükşehir'de Allah'ın izniyle gümbür gümbür gerçek belediyeciliğe yürüdüğümüzün işareti. Allah'ın izniyle pazar günü 31 Mart akşamı bir oy Aydın Ayaydın Başkan'ımıza, bir oy Muhammet Karakuş Başkan'ımıza. Ben inanıyorum ki Muğla hasret kaldığı gerçek belediyeciliğe kavuşacak." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın tüm kadrolarının millete hizmetkar olmak için yola çıktığını belirten Kaya, Karakuş'un 5 yıldır hizmette olduğunu ve 5 yıl daha hizmet etmek için büyük bir heyecanla göreve talip olduğunu kaydetti.

Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının projeleriyle, hizmetleriyle ön plana çıktığını aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Ankara'ya geldiklerinde ben de Muğlalı bir babanın evladı olarak hem Muhammet Karakuş Başkan'ımızın, hem Aydın Ayaydın Başkan'ımızın bütün projelerinde onlara destek olacağız. Bugün aramızda Çevre ve Şehircilik Bakanımız var. Sevgili Bakan'ım Muğla'mıza, Dalaman'ımıza hoş geldiniz diyorum. Bakalım buraya tabii ki eli boş gelmedi. Dalaman'ımıza önümüzdeki dönemde kazandıracağımız üç okulun müjdesini size vermek istiyorum. Önümüzdeki süreçte üç okulumuzu Dalaman'ımızda inşallah ihaleleri, her şeyleri hazır. Sizlerin, güzel öğrencilerimiz Dalamanlı evlatlarımızın hizmeti için inşası başlayacak. En kısa sürede evlatlarımızın güzel okullarına kavuşmalarını sağlayacağız."

Kaya, ülkenin bütün evlatlarının en iyi şekilde eğitim almasını ve ülkenin geleceğine katkı sağlamasını istediklerini belirterek "Gece gündüz demeden, bu ülkenin evlatları için kadınları, kızları, genç kızları için çalışan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan var. Sevgili hanımlar, Cumhurbaşkanı'mız hep diyor ki 'siyasi hayatında en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm' diyor. Muğla'nın hanımları, kadınları şu an burada daha fazla kadınları görüyorum. Cumhurbaşkanı'mızı bu yolda yanında olmaya, Muğla Büyükşehir'de Cumhurbaşkanı'mıza emaneti teslim etmeye hazır mıyız? Allah'ın izniyle Muğla'nın kadınları, gençleri, erkekleri, evlatları, Yörükleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Aydın Başkan'ımızın arkasında dimdik duracağız. Muhammet Başkan'ımıza bir dönem daha destek olacağız." ifadelerini kullandı.