Muğla\'da Cumhur İttifakı\'nın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Politika

Muğla'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım törenine AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı. 13 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi aday tanıtım toplantısında konuşan Efkan Ala, "Muğla arkamızda, Muğla yanımızda. Muğla bu heyecanı ile bizimle beraber olduktan sonra her türlü zorluğu yenmeye hazırız. Gece gündüz çalışarak bu ülkeyi hedeflerine doğru taşıyoruz. Şimdi önümüzde bir seçim var. Yerel yönetimler, mahalli idareler seçimi. Bu da çok önemli. Biz Türkiye'nin hedeflerine lokomotif şehirlerle geçeceğiz. O şehirler öyle üretecekler ki, genel seçimde ne dedik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına giriyoruz. Burada büyük hedeflerimiz var. Biz bu hedefe nasıl kavuşacağız. Mesela Muğla turizmde, tarımda lokomotif şehir. Muğla gelişecek, Türkiye gelişecek" dedi.

Programda İl Başkanı Gültekin Akça ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından aday tanıtımı gerçekleştirildi. İlk tanıtımı yapılan aday Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın olurken, alfabetik sıraya göre adaylar tek tek kürsüye davet edildi. İlçe belediye başkanlıklarına ise Bodrum'da Mehmet Tosun, Dalaman'da Muhammet Karakuş, Datça'da Feyzullah Gülada (MHP), Fethiye'de Muhammet Kökten (MHP), Kavaklıdere'de Mehmet Demir, Köyceğiz'de Kamil Ceylan, Marmaris'te Serkan Yazıcı, Menteşe'de Şadi Ballı, Milas'ta Rüştü Yiğitkaya, Ortaca'da Alim Uzundemir (MHP), Seydikemer'de Bayram Önder Akdenizli, Ula'da Özay Türkler ve Yatağan'da Mustafa Toksöz aday gösterildi. - MUĞLA