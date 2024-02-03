Politika

Cumhur İttifakı, Sakarya'nın 16 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. 7 ilçe belediyesinde değişime giden AK Parti'de yeni adaylar teşkilatta coşku ile karşılandı.

30 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda Sakarya'nın adayları belli oldu. 16 ilçenin belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım programında salon dolup taştı.

Program konuşan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, "AK Parti'ye gönül verenler için, her zaman birinci öncelik; bu ülke ve bu millet için sahip olduğu değerler ve ideallerdir. AK Partili insan, her şeyden önce bir hizmet insanıdır. İhtiyaç sahibi herkese gücü yettiğince yardımcı olur. Aç olanı doyurmayı, bilmeyene öğretmeyi, mazlumu korumayı, zalimin zulmüne mani olmayı, acısı olduğunda acısını, mutluluğunda mutluluğunu paylaşmayı, herkese hayır öğütte bulunmayı bir insanlık görevi olarak bilir ve gereğince hareket ederek bu doğrultuda hizmet eder. Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettik, dava ve yol arkadaşlığımıza gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz" dedi.

"Yeniden bir destan yazacağız inşallah"

Cumhur ittifakı olarak rekor kıracaklarını aktaran Tever, "Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aşkla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz. Rabbimize hamd olsun ki Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir dava adamının liderliğinde bu kutlu yapıda tarih yazanlarla birlikte yol yürümeyi bizlere nasip etti. Bu seçimde de Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta olduğu gibi yine, yeniden bir destan yazacağız inşallah. Bu inanç ve kararlıkla Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle vererek başarımızı yineleyecek, Sakarya'mızı tüm Büyükşehirler arasında Türkiye Birincisi yapacağız" dedi.

"Sizlerle yağmurda, karda, çamurda yorulmadan birlikte olduk"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar ise, "Partimiz kurulduğu günden bu güne kadar 16 ilçemizin tamamında sizlerle yağmurda, karda, çamurda yorulmadan, üşenmeden birlikte olduk. Nerede ve ne zaman ihtiyaç varsa sizler yanımda oldunuz. Sizlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 16 ilçedeki adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti ve bazı MHP milletvekilleri de hazır bulunduğu tanıtım programında, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar olurken, Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutulu Işıksu, Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, Arifiye Belediye Başkan Adayı İsmail Karakullukçu, Erenler Belediye Başkan Adayı Rahmi Şengül, Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu, Geyve Belediye Başkan Adayı Metin Atalay, Karapürçek Belediye Başkan Adayı Ümit Bodur, Karasu Belediye Başkan Adayı İshak Sarı, Kaynarca Belediye Başkan Adayı Mustafa Özer, Kocaali Belediye Başkan Adayı Turan Yüzücü, Pamukova Belediye Başkan Adayı Fatih Akın, Sapanca Belediye Başkan Adayı Recayi Çapoğlu, Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik, Söğütlü Belediye Başkan Adayı Selçuk Kurt, Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu, Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı oldu. - SAKARYA