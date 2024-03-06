Cumhur İttifakı Senger\'in projeleri Karslıları heyecanlandırdı

Politika

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger'in projeleri vatandaşları heyecanlandırdı.

İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Ötüken Senger, seçildiği takdirde hayata geçireceği projelerle bir kısmının görsellerini paylaştı. Senger'in projeleri kentin çehresini değiştirecek.

Tarihi ve kültür şehri Kars'ın kaybedeceği bir beş yılının daha olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Senger, Cumhur İttifakı'nın gücüyle projeleri tek tek hayata geçireceklerini belirtti.

Prof. Dr. Ötüken Senger, "Milli ve manevi değerlerimizi gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hatırlatacak ve bunların toplumsal hafızadaki yerlerinin kalıcı olmasını sağlayacak kültürel faaliyetler Kars Belediyesi için en önemli çalışma alanlarından biri olacaktır. "Üretken Belediyecilik Vizyonu"muzdur. Belediyecilik vizyonumuzun temelinde Kars halkının öncelikli beklentilerinin ve ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanması ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır" dedi.

Üretken belediyecilik anlayışının, Kars'ın ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edildiğini ifade eden Senger, "Şehrimizin imkan ve potansiyellerinin tespiti bu konudaki ilk adımdır. Kars'ın kendine özgü değer ve fırsatlara sahip olduğu ve bu fırsatların doğru şekilde kullanılması, yerel ölçekteki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Üretken belediyecilik vizyonuyla ortaya koyduğumuz projeler kaynak tüketen değil kaynak üreten ve kendi kendini finanse eden yatırımlar olacaktır. Böylelikle sağlanacak iş imkanlarıyla istihdam artacak, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı ailelerdeki bireylerin çalışarak, emek vererek aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan oluşturulacaktır" diye konuştu.

"Afet ve Krizlere Hazırlıklı", "Çevre Dostu Güçlü Şehirler" vizyonumuzla deprem ve diğer doğal afetlerin çevre ve yaşam üzerindeki tehditlerini ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenerek, ertelenemeyecek topyekün bir mücadele başlatacaklarının altını çizen Senger, "Şehrimizin konut stokundan, altyapı ve trafik düzenlemelerine kadar tüm ekolojik ve yeşil şehir altyapısı yeniden ele alınacaktır. Şehrimizde imar ve inşa işleri yapılırken tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak önceliğimiz olacaktır. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatı alanlarının yapılması da üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. İmar planlarında hem tarihi değere sahip yapıların korunmasına hem de yeni yerleşim alanlarının şehrin kültürel dokusuna ve ruhuna uygun şekilde inşa edilmesine hassasiyet gösterilmesi önceliklerimiz arasındadır.

"Çevrecilik Milliyetçiliktir" anlayışıyla belediye olarak yürüteceğimiz tüm iş ve hizmetlerimizin her aşamasında çevreye yönelik azami ölçüde hassasiyet gösterilecektir. Ortaya koyduğumuz tüm projelerin çevre dostu olmasına ve doğal dokunun korunmasına özen gösterilmiştir. Gerçekleştirmeyi planladığımız yapıların güneş enerjisi gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatılması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek, şehre modern ve sürdürülebilir projeler kazandıracak bir vizyon ile Kars'ın kültürel zenginliklerini koruyarak, ekonomisini güçlendirip, engellilere, kadınlara ve gençlere daha fazla istihdam sağlayacak projelere öncelik vererek şehri kalkındıracak.

Kars'ta 31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşların karşısına projelerle çıkan tek belediye başkan adayı olan Prof. Dr. Ötüken Senger' projelerinden bazılarını vatandaşlarla paylaştı.

"Dereiçi Mesire ve Sosyal Yaşam Alanı düzenlemesi"

Şehrimizin vitrini olan Bedesten mevkiinin kanalizasyon probleminin alt yapı revizyonu ile ivedi bir şekilde giderilecektir. Kars Kent Ormanı'nın mevcut alanını genişleterek bir kısmına bank, spor aletleri ve kamelyalar yapılarak halkımızın şehirden uzak ailesiyle vakit geçirebileceği bir alan oluşturulacaktır. Kars Çayı'nın ıslah edilmesi ve akabinde Bedesten mevkiinden başlayıp Konservatuara kadar su altı ışıklandırmalarının yapılarak aynı istikamet boyunca peyzaj çalışmaları ile su kenarı mesire alanı oluşturulacaktır.

"Kars Kalesi Şehir Merkezi Teleferik Sistemi"

Kars Kalesi ile Şehir Merkezi arasında modern teleferik sistemi kurulacak. Teleferik istasyonları, turist yoğunluğu olan bölgelere stratejik olarak konumlandırılacaktır. Teleferik istasyonları mimari açıdan çevreye uygun ve estetik olacak şekilde tasarlanacak. İstasyonlarda modern bilet satış ve kontrol sistemleri kurulacak. İstasyonlarda acil durum müdahale ekipmanları bulundurulacaktır. İnşaat sürecinde doğal yaşamı korumak için gerekli önlemler alınacaktır.

"Aşıklar Bayramı"

Şehirler sadece ekonomik unsurlarla, yol, su hizmetlerle kalkındırılamaz. Kültürel faaliyetler de halk nezdinde bir o kadar önemlidir. Kars halihazırda aşıklık geleneğinin en canlı şekilde yaşatıldığı ildir. Daha önce defalarca ilimizde yapılan aşıklar bayramı ilimiz için bir marka değeri oluşturmuştur. Son yıllarda bu gelenek terk edilmiş, bu durum da gelenek ve halk için bir takım olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu gelenek yeniden canlandırılacak ve değerli hemşerilerimiz için sosyal bir aktivite haline getirilecektir.

"Kars Cadde İsimlerinin Tarihi Şahsiyet (Heykel) ve Simgelerle Düzenlenmesi"

Yapılacak olan bu proje, tarihi ve kültürel çevre bakımından zengin bir geçmişe sahip olan Kars ilindeki mevcut sokakların tanınırlığını artırmak ve sokaklara verilecek isimler ve yapılacak heykellerle geçmişi geleceğe aktarma açısından önem arz etmektedir. Öncelikle belirlenecek olan sokaklara Kars yerel tarihinde önemli bir yere sahip olan şahsiyetlerin isimleri verilecek ve daha sonra çevre-mekan ilişkisi içerisinde alan düzenlemesi yapılacaktır.

"Kars Belediyesi Modern Kesimhane"

Kars ili, kültürlerarası geçiş noktası olmasının yanı sıra geniş mera ve çayırlarıyla hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir şehirdir. Modern Kesimhane Projesi, besi sektörünü geliştirerek tarımın canlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Proje, günlük et ihtiyacını karşılamak ve sektördeki açığı kapatmak amacıyla 200 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı hedeflemektedir. Tesiste hijyenik kesim üniteleri, soğuk odalar ve et parçalama bölümleri bulunacak, çevre dostu bir yapı olacaktır. Proje tamamlandığında Kars'a modern bir kesimhane kazandırılacak ve yaklaşık 250 kişi istihdam edilecektir.

"Kapalı Yöresel Ürünler Pazarı"

Kars'ta üretilen kaşar peyniri, gravyer, tel peynirler, tulum peynirleri, bal çeşitleri, yağ çeşitleri, et ürünleri, pekmez, Kars kazı, köy tavuğu, erişte ve kavılca gibi doğal ve yerel ürünlerin Yöresel Ürünler Pazarı'nda tüketiciye ulaştırması amaçlanmaktadır. Ayrıca Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki ürünlerin e-ticaret kanalı ile satışının yapılması ile daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir. Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki işyerlerinde dar gelirli ailelerdeki kadınların, iş görebilir durumdaki engellilerin ve gençlerin istihdamının sağlanması teşvik edilecektir.

"Kars Belediyesi Tekstil Atölyesi"

Belediye bünyesinde kurulacak tekstil atölyesinde Kars Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve bölgedeki resmi kurumlar için iş elbiseleri dikimi yapılacaktır. Belediye tekstil atölyesinde dikim, paketleme ve dağıtım hizmetleri için çeşitli kesimlerden birçok insanımıza istihdam sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda tam zamanlı ve kısmi zamanlı istihdam sağlanacak kesimler; Dar gelirli ailelerdeki ev hanımları, İş görebilir durumdaki engelli vatandaşlar, Şehit ve Gazi yakınları, bu alanlarda eğitim almış gençler ve dar gelirli ailelerden bir evden en fazla bir kişi olacak şekilde diğer yetişkinler olacaktır.

"Kars Sanayi Bölgesi Çevre Düzenlemesi"

Sanayi bölgesinin çevre düzenlemesi ve geliştirilmesi kapsamında, bu bölgesinin çevre dostu bir yaşam alanına dönüştürülmesi için alt yapı çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması, yeşil alanlar ve dinlenme alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca sanayi bölgesinin ve çevresinde bulunan fabrikaların çöp toplama noktasında yaşadıkları sorunun giderilmesi, bloklar arası yol genişliğinin nizami ölçülere kavuşturulması sağlanacaktır.

"Modern Sebze ve Meyve Hali"

Kars sebze ve meyve halinin durumu incelendiğinde sadece 10 adet iş yerinin açık olduğu ve bunlardan sadece 3 tanesinin aktif olarak iş yaptığı, diğer 7 iş yerinin ise ürün getiremediği, dolayısıyla bir yıl içerisinde kapanma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları anlaşılmıştır. Bunun dışında sebze ve meyve getiren araçların park ve konaklama yeri sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Şehir merkezinde bulunan manavların ve marketlerin birçoğunun sebze ve meyvelerini çevre illerden temin ettikleri bilinmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği şehrin batısında ve şehir merkezine daha yakın bir konumda modern sebze ve meyve hali kurulacaktır. Çevre illerden sebze ve meyve getirmek yerine şehrimizde yeni sebze ve meyve halinin yapılması istihdama olumlu etkisi kısa zamanda görülecektir.

"Belediye Kreş ve Gündüz Bakımevi"

Kars Belediye Kreşi ve Gündüz Bakımevi, şehrimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve eğitici bir ortamda büyümelerini sağlamak amacıyla kurulacak bir eğitim kurumu olacaktır. Kars Belediye Kreşi ve Gündüz Bakımevinde eğitimde kalite yaklaşımıyla uzman eğitimciler ve pedagoglar eşliğinde çocuklarımıza en iyi eğitimi sunacağız. Çocuk güvenliği en üst düzeyde sağlanacak ve hijyen standartlarına titizlikle uyulacaktır. Eğlenceli aktivitelerle çocukların öğrenmeye olan ilgisi artırılacaktır. Çocuklar, grup etkinlikleri ve paylaşıma dayalı oyunlarla sosyal becerilerini güçlendireceklerdir. Aile İş Birliği kapsamında, ailelerle sürekli iletişim içinde olunup evde ve kreşte sağlıklı bir eğitim dengelemesi sağlayacağız.

"Kars Belediye Konservatuvarı"

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, modern Türk devletinin gelişmesinin yalnızca iktisadi yönden değil halkın sosyal hayat içerisinde de kendini geliştirmesi ile olacağını ve bunun sanat gibi alanlar ile oluşturulacağını bildiği için sanatın her alanına büyük önem vermiştir. Kars Belediye Konservatuvarı bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetler bireylerin sosyal yönünün güçlenmesinin yanında sanat alanında bir istihdam sahasının oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. İkincil derecede yararlanacak olan dinleyici kitleye de (konser, sergi, tiyatro gibi) etkinliklere ulaşma imkanı sağlayacaktır. Kars Belediye Konservatuvarı bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetler yoluyla tüm vatandaşlarımızla birlikte şehrimizde görev yapan memurlar, üniversite öğrencileri, memleket özlemiyle şehrimizi ziyarete gelen hemşehrilerimiz ile yerli yabancı turistler gibi diğer kesimlerin de yararlanabileceği bir cazibe merkezi oluşturulacaktır. - KARS