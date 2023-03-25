Oy oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Ahmet Özal, imza yarışında hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
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Oy oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Ahmet Özal, imza yarışında hayal kırıklığına uğradı

25.03.2023 17:14

Geçtiğimiz günlerde iddialı bir çıkışa imza atarak "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyen ve Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken isimlerden biri olan Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, son viraj dönülürken yalnızca 977 imza toplayabildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

AHMET ÖZAL'A BÜYÜK ŞOK

İmza yarışı içerisinde en dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Özal'ın bu iddialı konuşması imza kampanyasına pek yansımışa benzemiyor. Son düzlüğe girilirken Özal şu ana kadar 977 imza toplayabildi.


YORUMLAR (3)
  • Ömer : Kendisini rahmetli babasıyla karıştırıyor . Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • alos : 1 oy olsa da ittifaka git alur en düşük emekli maaşcı Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Oy oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Ahmet Özal, imza yarışında hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oy oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Ahmet Özal, imza yarışında hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
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