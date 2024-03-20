Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Topçu, Kooperatif Başkanı Mehmet Tosun ve yönetimine teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Topçu, 19 Mart'ın 20'inci yüzyılın önemli edebiyatçılarından olan Kazak şairi Mağcan Cumabay'ın Sovyet Rusya lideri Stalin tarafından kurşuna dizilerek şehit edilmesinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımız zamanında ata yurdumuz Kazakistan'dan 'Uzakta ağır azap çeken kardeşim' diyerek bize seslenen ve kapı kapı dolaşarak topladığı yardımları Anadolu'daki kardeşlerine ulaştıran, milli sevdasıyla her daim hatırlayacağımız Mağcan atamızı, Türk-İslam dünyasının tüm aziz şehidleriyle birlikte saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Aynı zamanda 19 Mart 2018'de aramızdan ayrılan 28 Şubat 1997 postmodern darbesine karşı verdiği mücadele ile milletimizin gönlünde yer alan devlet ve siyaset adamı Hasan Celal Güzel Bey'i de saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Topçu, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki zulüm, savaş ve işgallerin son bulmasını temenni ederek, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde siyasi istikrarımızın devamı ve milletimizin layık olduğu belediye hizmetlerini alabilmesi için Cumhur İttifakı'na ve adaylarına desteklerinizi talep ediyor, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi İftarına Katıldı - Son Dakika
Aslanapa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına daire amirleri, il genel meclis üyeleri ve mahalle/köy muhtarları katıldı. Kaymakam Sezai Demirci, programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Programın sonunda ise İl Genel Meclis Üyeleri Ali Okumuş ve Veysel Kurtul'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İnegöl'de bugüne kadar 6 bin araçlık ücretsiz otopark ürettiklerini ve yeni dönemde 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark yapmayı hedeflediklerini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 15 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Tacir Mahallesi'nde yapılacak gölet sözü verdi. Bozbey, ayrıca tarım ve hayvancılık yapana destek vereceklerini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Karşıyaka'daki Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törende, terör saldırılarında şehit olan diplomatlar ve kamu görevlilerinin anısını yaşattıklarını belirtti. Törene İzmir ve çevresinde yaşayan emekli büyükelçi ve diplomatlar da katıldı.
Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, ele geçirilen silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında bulunması dikkat çekti. Operasyon kapsamında ruhsatsız tabancalar, uzun namlulu otomatik tüfek mermileri ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi.
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, seçim çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bayraktar, Bayrampaşa'yı spor merkezi haline getirme ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili vatandaşlarla paylaşımda bulundu. Ayrıca, kadın istihdamını sağlamak, çocuklar için oyun evleri yapmak ve büyük bir hastane inşa etmek gibi projeleri olduğunu belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, İBB Spor Kulübü'ne ait para dolu çantanın getirildiği ve çantanın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş tarafından teslim alındığı görülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?