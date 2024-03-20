Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi İftarına Katıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Topçu, Kooperatif Başkanı Mehmet Tosun ve yönetimine teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Topçu, 19 Mart'ın 20'inci yüzyılın önemli edebiyatçılarından olan Kazak şairi Mağcan Cumabay'ın Sovyet Rusya lideri Stalin tarafından kurşuna dizilerek şehit edilmesinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımız zamanında ata yurdumuz Kazakistan'dan 'Uzakta ağır azap çeken kardeşim' diyerek bize seslenen ve kapı kapı dolaşarak topladığı yardımları Anadolu'daki kardeşlerine ulaştıran, milli sevdasıyla her daim hatırlayacağımız Mağcan atamızı, Türk-İslam dünyasının tüm aziz şehidleriyle birlikte saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Aynı zamanda 19 Mart 2018'de aramızdan ayrılan 28 Şubat 1997 postmodern darbesine karşı verdiği mücadele ile milletimizin gönlünde yer alan devlet ve siyaset adamı Hasan Celal Güzel Bey'i de saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Topçu, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki zulüm, savaş ve işgallerin son bulmasını temenni ederek, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde siyasi istikrarımızın devamı ve milletimizin layık olduğu belediye hizmetlerini alabilmesi için Cumhur İttifakı'na ve adaylarına desteklerinizi talep ediyor, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - ANKARA