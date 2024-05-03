Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetini kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi olan Aydın Maruf ve heyetini kabul etti. Topçu, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle imzalanan 'Kalkınma Yolu Projesi'nin bölge ve dünya için büyük katkıları olacağını belirtti.

03.05.2024 13:24
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi olan Aydın Maruf ile heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi olan Aydın Maruf ve heyetini Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki makamında kabul etti. Topçu, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türkiye bölgesinde ve dünyada barışı, istikrarı ve refahı hakim kılmak için başta her alandaki ilişkilerinde, sınır komşuları olmak üzere en üst düzeyde 'Türk Samimiyeti' ile gereğini kararlı bir şekilde yapmaktadır. Irak ve Türkiye halkı birbirlerinin tarihi, kültürel daha ötesi kan ve can kardeşi olup, Erbil, Süleymaniye, Bağdat, Kerkük ve Musul bizim için birbirinden asla ayırmadığımız kardeşlerimizin yaşadığı kadim beldelerdir. Kürdün, Arap'ın Türkmen'in eline diken batsa Türkiye devleti ve milletiyle yüreğinde hisseder. Irak'ın 3. asli ve kurucu unsurlarından, barışın ve kardeşliğin teminatı Türkmenlerin; Irak'ın birliği ve dirliği içinde hak ettikleri yere sahip olmaları, Irak'ın ve Irak halkının tamamının birliği, refahı ve istikrarı için önemli olduğu kadar, Türkiye ve Irak'ın var olan her alandaki iyi ilişkilerinin daha da gelişmesi için de önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ile birlikte iki kardeş ülke arasında imzalanan 'Kalkınma Yolu Projesi' sadece bölgenin değil bütün dünya başkentlerinin de refah ve istikrarı için büyük katkıları olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetini kabul etti - Son Dakika

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