Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP liderine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" sözleri hatırlatıldı.
Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem 'adayınız kim?' diyor. Adayımızı açıklamamız için 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum. Söylemiyor." dedi.
Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kalmakla suçladığı Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım." dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı 'Daha adaylarının kim olduğu belli değil' demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! - Son Dakika