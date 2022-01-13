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Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!

13.01.2022 14:17

Zonguldak'ta esnaf ziyareti yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" sözleri hatırlatıldı. CHP lideri bu konuya "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Adayımızı açıklamak için 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum." sözleriyle cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN "DAHA ADAYLARI BİLE BELLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

CHP liderine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" sözleri hatırlatıldı.

"ADAYIMIZI AÇIKLAMAMIZ İÇİN 'GEL OY KULLAN' DEMESİ LAZIM"

Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem 'adayınız kim?' diyor. Adayımızı açıklamamız için 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum. Söylemiyor." dedi.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ÇIKAN HDP'Lİ VEKİLLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERE DE DEĞİNDİ

Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kalmakla suçladığı Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Bay Kemal ne güzel keyfin yerinde.Bulmuşsun kendine bir oyuncak(CHP) aşağı yukarı sallaya sallaya oynuyorsun.Az kaldı 17 ay kaldı.Hepi topu bu kadar.Sonra siyasi çöplüğün derinlikleri seni bekliyor.Bir yerde bir protokol varsa bir tören için o protokolde bile yer alamayacaksın.Bakın Sayın Baykal'ı hatırlayan var mı?Kimsenin saygı göstermediği polemiklerle,tezatlarla, komik gaflarla dolu kötü bir siyasetçi örneği, kötü benzetmede en başta anılan birisi olacaksın.CHP koltuğu da azat olmuş olacak. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı 'Daha adaylarının kim olduğu belli değil' demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! - Son Dakika
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