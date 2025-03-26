Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 senede bay Kemal'i mumla arar hale geldi CHP"

-"Yumuşama ve normalleşme dönemi ile buna çare olmaya çalıştık. CHP'yi hapsolduğu ideolojik yankı odalarından çıkarmaya çalıştık ama başaramadık"

- "İsrail destekçilerine karşı boykot kelimesini ağızlarına almadılar, insanlarımızın hassasiyeti ile utanmadan alay ettiler. Şimdi yerli milleti markalarımızı boykottan bahsediyorlar"

-"Sayın Özel, CHP genel başkanı gibi değil hırsı ve korkusu aklını başından almış siyasi müflis gibi davranıyor. Ne tuttuğu yol yoldur ne de ağzından çıkanı duymaktadır"

-"Ülkemizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz. Türk ekonomisine zarar vereceğim diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu"

-"Bu rüşvet yolsuzluk çarkı içinde kimlerin olduğu zamanla ortaya çıkacaktır. Başı İstanbul'da olan ahtapotun kolları çıkacaktır"

-"Soruşturmalar derinleştikçe biz de bazı şeyleri daha net anlayacağız. O zaman CHP'nin nasıl tepe tepe kullanıldığını anlayacağız. Parayı verenin CHP'yi nasıl parmağında oynattığını o zaman göreceğiz"

-"CHP'yi aklıselime, basiretle davranmaya davet ediyoruz. Biz galeyana gelmeyeceğiz, kışkırtmalara kulak asmayacağız. Sabrı kuşanıp feraseti rehber edineceğiz. Bizlere yakışan haysiyeti duruşu her zaman gururla taşıyacağız"

-"Muhalefetin bizi hapsetmek istediği sahte ve sığ gündemlerin peşine takılmayacağız. CHP içindeki Bizans oyunlarının tarafı olmayacağız. Biz işimize bakacağız. milletimize layıkıyla hizmet etmeye bakacağız. Terörsüz Türkiye hedefine bir an öce ulaşmaya bakacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.