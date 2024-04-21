Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Bağdat'a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyor. Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.
Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, PKK terör örgütünü bitirmek için bölgeye yönelik düzenlenmesi beklenen operasyonu da masaya yatırması bekleniyor.
Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak'ın su sorunu. Erdoğan, Irak'ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'taki resmi ziyaretinin ardından Erbil'e de gidecek. Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.
Son Dakika › Politika › Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret - Son Dakika
Beykoz'da bir araya gelen anneler, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi. Türkiye Anneleri adını veren grup, Gazze'de yaşamını yitirenleri temsilen çocuk kıyafetlerini serdi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırıma imza attığı ve binlerce insanın hala enkaz altında olduğu belirtildi. Türkiyeli anneler, Filistin'de çocukların öldürülmesini izlemek istemediklerini vurguladı.
Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Furkan Polat, Türkiye'nin terörle mücadeleyi tek taraflı yürütmeyeceğini ve Bağdat ile işbirliği içinde olacağını belirtti. Polat, Türkiye'nin PKK'nın Irak'taki varlığını sonlandırma konusunda Bağdat ile ortak hareket edeceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin bölgede kalıcı bir düzen oluşturmayı hedeflediğini ve ticaret yoluyla istikrar sağlamayı planladığını ifade etti.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kavuş, mahalledeki alt yapı ve yol çalışmalarının vatandaşların talepleriyle örtüştüğünü belirtti.
Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Güngör, korucuların vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında başarılı bir şekilde görev yaptığını ifade ederek, başarılar diledi.
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti'li Suruç Belediyesi, belediye binasının önündeki beton blokları ve Türk bayrağını kaldırdıktan sonra engelli ve şehit yakını olan 27 personeli işten çıkardı. İşçiler, herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia ederek noter aracılığıyla itirazda bulundu. İşten çıkarılan personel arasında 3 şehit yakını da bulunuyor.
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kozan, Karataş, Karaisalı, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan 10 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Eski Tetkik Hakimi Önder Tekin, TÜİK'in gerçek dışı tüketici fiyat endeksi açıklamalarıyla emekli aylıklarını etkilediği gerekçesiyle açtığı davasının reddedilmesinin ardından, bireysel başvuru yoluyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Tekin, mahkemeye erişim hakkı, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunarak, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları biran önce sonuçlandırmasını talep etti.
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