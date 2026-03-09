Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı\'nda konuştu Açıklaması
09.03.2026 21:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel gıda güvenliğine ilişkin "Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla yakın eşgüdüm içinde bu sorunun çözümü için aktif bir politika yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel gıda güvenliğine ilişkin "Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla yakın eşgüdüm içinde bu sorunun çözümü için aktif bir politika yürütüyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu.

Güney Kafkasya'dan Ege'ye, Doğu Akdeniz'den Balkanlara, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışıyla pozitif gündemi büyütmek arzusunda olduklarını belirten Erdoğan, altyapıya yaptıkları dev yatırımlar sayesinde Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Bakü-Tiflis-Kars'tan Mersin limanına kadar Avrupa ile Asya arasında çok modlu koridorlar inşa ettiklerini söyledi.

Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, Asya ve Avrupa bağlantılarıyla modern İpek Yolu'nu canlandırdıklarını dile getirdi.

Türkiye'den geçerek önce Kafkaslara, oradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Pekin'e ulaşan Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridorunun İpek Yolu'nun ana omurgası olduğuna işaret eden Erdoğan, stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan Kalkınma Yolu Projesi'nin ise bu girişimlerin tamamlayıcısı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bölgedeki diğer ülkelerin de desteğiyle hayata geçirilecek Kalkınma Yolu Projesi sayesinde gelecek dönemde daha geniş bir coğrafyayı birbirine bağlama imkanı bulacaklarının altını çizdi.

Geride bırakılan çeyrek asırda Türkiye'nin nice badireyi başarıyla atlattığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"6 Şubat asrın felaketinden kanlı terör eylemlerine, darbe teşebbüslerinden sokak olayları marifetiyle hükümeti devirme girişimlerine kadar nice imtihanı alnımızın akıyla verdik. Son olarak 27 Aralık'ta deprem bölgemizde inşa ettiğimiz 455 binden fazla afet konutunu, iş yerini ve köy evini vatandaşlarımıza teslim etmeyi başardık. Ekonomiden ticarete, turizmden savunma sanayine geniş bir yelpazede aynı başarı hikayelerine rastlamak mümkündür. Çok zorluk çektik, çok ter döktük. Hiç ummadığımız yerlerden, hiç beklenmedik engellerle karşılaştık ama hedeflerimizden hiçbir zaman kopmadık. Şüphesiz bunda son 23 yıldır bizden desteğini esirgemeyen, girdiğimiz her seçimde yanımızda duran, hükümetimize güvenerek emaneti bize tevdi eden aziz milletimizin yıkılmaz iradesi belirleyici olmuştur. Milletimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz."

"Müstesna zirvelere ev sahipliği yapacağız"

Türkiye'nin bölgesinde adeta bir istikrar adası, mücavir coğrafyasında ise bir çekim merkezi olarak konumunu her geçen gün tahkim ettiğini belirten Erdoğan, savunma sanayinde son 23 yılda inşa ettikleri güçlü kapasite, sadece milli güvenlik açısından değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve kardeş ülkelerin güvenliğini de teminat altına alan, sarsılmaz bir sütun işlevi gördüğünü vurguladı.

Böylesine kritik bir dönemde Türkiye'nin temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'nin barış ve istikrarın güçlenmesine vesile olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "NATO Zirvesi'nin yanı sıra 2026 senesi Türk diplomasisi açısından müstesna zirvelere ev sahipliği yapacağımız bir yıl olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatımızın Zirvesini ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ayrıca iklim krizi ile mücadelede hayati kararların alınacağı COP31 Zirvesi'ni Türkiye'de düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Bugün insanlığın sürdürülemez üretim ve tüketim alışkanlıklarının dünyayı çevresel felakete sürüklediğini açıkça gözlemlediklerini kaydeden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlattıkları "Sıfır Atık" hareketinin küresel ölçekte benimsenen bir dönüşüm sürecine ilham verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yaklaşımın bir diğer ayağını ise çağın en ağır küresel sınamalarından biri olan gıda güvenliğinin oluşturduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır pek çok defa dile getirdiğim üzere biz, 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancıyla yoğrulmuş bir kültüre sahibiz. Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla yakın eşgüdüm içinde bu sorunun çözümü için aktif bir politika yürütüyoruz. Küresel gıda güvenliğine yönelik güçlü taahhüdümüzün bir neticesi olarak Sayın Mehdi Eker'i Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü pozisyonu için aday gösterme kararı aldık. Temmuz 2027'de gerçekleştirilecek seçimlerde sizlerin temsil ettiği dost ve müttefik ülkelerin kıymetli desteklerini bekliyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
