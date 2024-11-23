Politika

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025 itibarıyla 300 bin öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanını elde edecek"

"Kızlarımız başörtünden dolayı baskıya uygulamamış, okullardan atılmamış gibi yalan yanlış konuşuyorlar"

"Sadece kamuda, 6 milyon insanımız fişlendi milli eğrimde 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına uğradı 11 bin öğretmen istifa ettirildi"

"Muhalefet kendi geçmişi ile yüzleşmeli"

"28 Şubat döneminde güya irtica ile mücadele kılıfı altında aralarında kamu görevlilerin olduğu 6 milyon insanımız fişlendi"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, "Kızlarımız başörtünden dolayı baskıya uygulamamış, okullardan atılmamış gibi yalan yanlış konuşuyorlar. Muhalefet kendi geçmişi ile yüzleşmeli. 28 Şubat döneminde güya irtica ile mücadele kılıfı altında aralarında kamu görevlilerin olduğu 6 milyon insanımız fişlendi. 2025 itibarıyla 300 bin öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanını elde edecek" dedi.