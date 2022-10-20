Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Malatyalılarla buluşacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Malatyalılarla buluşacak

20.10.2022 17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Malatyalılarla buluşacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü Malatya'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü Malatya'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da son 2 yılda yapılan yaklaşık 20 milyar tutarında yatırımın toplu açılış gerçekleştirilecek.

AK Parti İl binasında, Milletvekillerinin katılımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı hakkında bilgi veren İl Başkanı İhsan Koca, " 2 yıldır şehrimizde ağırlama imkanı bulamadığımız cumhurbaşkanımız 22 Ekim Cumartesi günü saat 14'te Malatya'mıza gelecek. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Malatya'da son 2 yılda kamu, belediye ve özel yatırımlarından oluşan yaklaşık 20 milyar tutarında bir yatırımın toplu açılışı gerçekleştirilecek. Akabininde Malatya'mızda işadamlarımızla, sektör temsilcilerimizle bir araya gelmesini planlıyoruz. Biz de AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımızın yereldeki temsilcileri olarak bu program için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün hemşehrilerimizi cumartesi günü saat 14'te belediye yanında yapılacak olan toplu açılış törenine bekliyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, herkesi mitinge davet ederek, " 22 Ekim'de Malatyalı hemşehrilerimiz büyük bir coşku ile Cumhurbaşkanımızı karşılayacaklar. İyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Malatya'mıza çok önemli yatırımlar yapıldı. Açılışını yapacağımız 20 milyar gibi çok büyük bir rakam. Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya geldiğinde hem bu açılışları yapmış olacak hem de Malatya'mızla ilgili güzel müjdeler alacağız" şeklinde konuştu.

Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, "Cumhurbaşkanımızın her gelişi Malatya'mızda büyük bir heyecan oluşturdu. Malatyalılarımız da Cumhurbaşkanının hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizler Malatya'mız adına yapılan yatırımlarla ilgili cumhurbaşkanımıza da taleplerimizi iletme fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, "Bizler de Malatya olarak bize yakışır şekilde Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız şehrimize yapılan büyük yatırımların açılışlarını yapacak. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya'mıza hayırlı olsun diyoruz. Yapılan onlarca yatırımın açılışlarını gerçekleştireceğiz ve bütün hemşehrilerimizi 22 Ekim Cumartesi günü miting alanına, Başkomutanımızı selamlamaya ve desteklemeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Dünyada göstermiş olduğu liderlikle Türkiye'deki liderliği ile taraflı tarafsız herkesin bir şekilde saygı duyduğu bir lideri Malatya'da ağırlamak misafir etmek ayrı bir önem. AK Parti iktidarlarında yurdun her bir köşesine hizmet götürdük. Malatya'nın birçok sorununu AK Parti iktidarları döneminde çözdük. Çözülmeyen sorunları da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çözüm noktasında hız kazanacağını biliyoruz. Biz Cumartesi saat 14'te Malatyalıların Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu göstermesi bakımından, dünyaya bunu haykırması bakımından önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Malatyalılarla buluşacak - Son Dakika

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