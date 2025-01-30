Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır"

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır.

30.01.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır"

-"Hukuksuzluğu bıçak gibi atmalısınız. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerindedir"

-"Göreve yeni başlayacak 1075 hakim ve savcı adayımızla birlikte Adalet Teşkilatımızdaki hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25 bin 695'e çıkmış oluyor"

-"Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur' diyen Yunus Emre'nin adalet nedir, ağaçlara su vermek; zulüm nedir, dikenleri sulamak diyen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin mirasçılarıyız"

-"Adaleti diğer her şeyden üstün gören, onu devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilcisiyiz. Birileri bu ifadelerimizi hamaset olarak algılayabilir, birileri bunlara dudak bükerek, küçümseyerek bakabilir. Ama bu asırlar boyu süzülüp bizlere ulaşan muhteşem ve muazzam bir birikimden bahsettiğimiz gerçeği değiştirmez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Politika, 28 Şubat, Türkiye, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.