Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır"

-"Hukuksuzluğu bıçak gibi atmalısınız. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerindedir"

-"Göreve yeni başlayacak 1075 hakim ve savcı adayımızla birlikte Adalet Teşkilatımızdaki hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25 bin 695'e çıkmış oluyor"

-"Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur' diyen Yunus Emre'nin adalet nedir, ağaçlara su vermek; zulüm nedir, dikenleri sulamak diyen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin mirasçılarıyız"

-"Adaleti diğer her şeyden üstün gören, onu devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilcisiyiz. Birileri bu ifadelerimizi hamaset olarak algılayabilir, birileri bunlara dudak bükerek, küçümseyerek bakabilir. Ama bu asırlar boyu süzülüp bizlere ulaşan muhteşem ve muazzam bir birikimden bahsettiğimiz gerçeği değiştirmez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.