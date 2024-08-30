Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Büyük Zafer'in milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını tescil ettiğini ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun kapılarını açtığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma idealini gerçeğe dönüştürdüğünü ve ezilenlerin yanında dimdik durduğunu vurguladı.

30.08.2024 10:09
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı' olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır" dedi.

'EZİLENLERİN YANINDA DİMDİK DURUYORUZ'

Büyük Zafer ile Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz. İstiklal Harbi'yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır. Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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