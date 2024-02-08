Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler

Adıyaman'da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'yı hedef alarak "Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu" dedi.

08.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerine Adıyaman'da devam ediyor. "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşan Erdoğan'ın gündeminde 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetin oluşturduğu 6'lı Masa vardı. Erdoğan, "Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde; "Sevgili Adıyamanlılar sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Şu anda kuralar çekildi, biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisidir.

"32 BİN KONUTU YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ"

Adıyaman'da 8561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ek olarak ağır hasarlı 19 binin üzerinde bina vardı. 39 bini konut 3400'e yakın iş yeri, toplam 45 bin 325 hak sahibi belirlendi. Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. 91 binin üzerinde çadır gönderdik Adıyaman'a. 35 bine yakın konteyner kurarak 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Toplam 1,2 milyar TL'ye yakın kaynak kullanarak 27 bin 609 haneye kira yardımı yaptık. Özel sektörümüzün şehrimize olan ilgilisinin artarak sürdüğünü biliyorum. Adıyaman tüm deprem şehirleri arasında sigortalı sayısını en hızlı telafi eden şehirdir.

"BÜTÜN YÜKÜ BAY KEMAL'İN SIRTINA YÜKLEDİLER"

Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçasıdır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. İktidara geldiğimizde önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımlar attık. Elbette pek çok sinsi eylemle önümüz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine, ekonomik tuzaklara kadar her yolu denediler. Son olarak şanslarını Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde denediler. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler yine de beceremediler. Bütün bu yükü de Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler.

"VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ TUTARAK VATANDAŞLARIMIZLA KUCAKLAŞACAĞIZ"

Milletimiz Mayıs seçimlerinin ardından 6'lı ittifakın durumuna bakıp, ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamdediyor. Mart seçimlerinden sonrada şehirlerimizdeki vatandaşlarımız bunun aynısını yapacak. Biz ülkemize şehirlerimize neler yapabileceğimize bakıyoruz. Özellikle de deprem bölgesinde. Buradan aday tanıtım toplantımıza geçerek ilçe adaylarımızı açıklayacağız. Daha önce verdiğimiz sözleri tutarak Kahta ve Sincik ilçelerine giderek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün günahı Bay Kemal\'in sırtına yükleyip kenara çekildiler

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Beşiktaş 1903: Adamı yer den yere vuruyordun noldu birden 168 17 Yanıtla
  • Serkan Basar: eskiden bir yarışma vardı Çarkıfelek ne izlerdik be ne günlerdi :) 109 17 Yanıtla
  • Çağatay Edesen: Hala Bay Kemal'i konuşmanın anlamı var mı? 77 16 Yanıtla
  • Ali Usda: Söz mü kaldı daha. 58 8 Yanıtla
  • Gerginyo : Kendine güveniyorsan tek girseydin sen niye ittifak yaptın 54 8 Yanıtla
  • Çaycı: Bay kemal kadar kimse akpartiye çalışmadı 28 30 Yanıtla
  • Azat Deniz: Ziya bey 40 12 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz: Aman mümin kardeşim akp düşerse Gazze düşer, akp düşerse! Kudüs itsrailin başkenti olur, tek yardım gitmez Gazze'ye, yahudi çoluk çocuk dinlemez katliam yapar. Türkiye'den gemi gemi itsraile demirçelik gider, barut bile gider. Aman oyları bolmeyin haaaa 38 7 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Aklı hala Kılıçdar oglunda özlüyo demekki 7 0 Yanıtla
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