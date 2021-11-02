Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılındaki partisinin TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Diktatör olmak, tefecilerin reisi olmak, DAEŞ'e kol kanat germek ve silah göndermek, terör örgütlerine yardım ve yataklık, vergi kaçırmak" ithamları sonrasında hakkında dava açılmıştı.

43 BİN LİRA ÖDEDİ

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından da Kılıçdaroğlu 43 bin 307 lira ödeyecek.

BURS OLARAK BAĞIŞLANDI

Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın'ın verdiği bilgiye göre, tahsil edilen tutar üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu.