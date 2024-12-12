CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?