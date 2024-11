Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam bir mutabakat halindeyiz, uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonunun, milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında, umutları yeniden yeşertecek şekilde sorunsuz ve sıkıntısız devam ettiğini belirtti.

Kongre sürecinde 815 ilçe kongresinin tamamlandığını bildiren Erdoğan, ilçelerin yüzde 85'inde sürecin sona erdiğini dile getirdi.

Erdoğan, 52 ilde ilçe kongrelerinin tamamlandığını, il kongrelerine başlanacağını ve cumartesi günü Kahramanmaraş'ta bulunacağını aktardı.

Kongre süreçlerini, partilerine, dava geleneğine uygun şekilde yürüteceklerini söyleyen Erdoğan, görevi devredenlere teşekkür ederek, yeni göreve başlayanları kutladı.

Erdoğan, Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma menzilinden çıkarma, yeniden uçurumdan aşağıya atma rüyası görenlerin ilk hedefinin Cumhur İttifakı'nı bozmak olduğunu vurguladı.

Milletin, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlere karşı verdiği destansı direnişle sokaklarda, meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı'nın badireler atlatarak bugünlere ulaştığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin, kendisinin ve partisinin yarım asrı aşkın siyasi kariyerini ortaya koyarak yaptığı cesur çağrının Cumhur İttifakı'na şaşı bakanların iştihanı kabarttığını görüyorum. Bu içten pazarlıklı tipler, hep olduğu gibi yine hüsrana uğradılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Kasım'da yaptığımız görüşme dahil her istişaremizde Sayın Bahçeli ile sadece iç siyasete değil dış politikaya dair pek çok konuyu samimiyetle ele alıyor, fikir teatisinde bulunuyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam bir mutabakat halindeyiz, uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi, Cumhur İttifakı'mız yoluna, Necip Fazıl üstadın o veciz ifadesinde anlamını bulan ruhla, pekleşerek devam ediyor."

"Meseleyi tüm yönleriyle ele alıyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, temsilcisi olduğu misyon adına cesur ve ezberleri bozan teklif ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Biz de milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetme sorumluluğunu verdiği Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi, sosyal, bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz. Kurumlarımız değerlendirmelerimize zemin teşkil edecek çalışmaları hiçbir detayı atlamadan, 'efradını cami ağyarını mani' bir anlayışla, devlet ciddiyeti ve büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Bunu da kumarbazlara özgü 'el artıyorum' sorumsuzluğuyla değil omuzlarımızda taşıdığımız yükün ağırlığının gerektirdiği titizlikle, sükunet ve soğukkanlılıkla yapıyoruz."

Milletin başına 40 yıldır musallat edilen terör belasını tüm imkanları ve araçları kullanarak bertaraf etmekte kararlı olduklarını kaydeden Erdoğan, "Türkler ile Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza, terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz. Bu hedefimizde samimiyiz, kararlıyız. Hep söylediğim gibi terör örgütü küresel güçlerin tetikçisi, taşeronu, paralı askeri, aparatı rolünden vazgeçmediği sürece nerede olursa olsun başını ezmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak hareket eden partinin, örgütün güdümünden kurtularak Türkiye partisi olma yönünde somut ve ikna edici irade sergilemediğinde maşeri vicdanda ve hukuk önünde hesap vermeye devam edeceğine işaret etti.

Bunu seçim meydanlarında da söylediğini aktaran Erdoğan, bunun gizli, saklı bir şey olmadığını belirtti.

"Yedeğine terör örgütünü alarak hiç kimse siyasetçilik oynayamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer hukuk devleti ilkelerine uyarsanız biz iktidar olarak sizinle uğraşmayız" dediklerini anlatarak, "Ama bunlar ne yazık ki terör örgütünün mensuplarını belediyelere yerleştirme gayretinde olunca hukuk, yargı, ne yapacak sizi hesaba çekecek. Meşru sınırlar içinde kalmak şartıyla ülkemizde sivil siyasetin önü ardına kadar açılmışken yedeğine terör örgütünü alarak hiç kimse siyasetçilik oynayamaz." şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonunu yansıtan tarihi çağrısından sonra Kandil'den ve DEM Parti'den gelen açıklamaların, her iki yapının da aynı kafada olduğuna işaret ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bu kafanın mutlaka değişmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Açık konuşmak gerekirse karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Tüm bu zorluklarına rağmen ülkemizin milli güvenlik ve diplomasi öncelikleri çerçevesinde sadece bugüne değil geleceğe odaklanan uzun menzilli bir perspektifle neler yapılabileceğini mütalaa ediyoruz. Geçmişte ne dedim? 'Silahları gömeceksiniz, silahları gömdüğünüz anda bizim için her şey sizlerin önünü açmaktır ama siz silahları gömmez, hala her yerde bombaları patlatmaya devam edersiniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Bölgemiz kan deryasına dönmüşken devletimizin her türlü riske karşı gerekli tedbirleri alması 85 milyona ve gelecek nesillere karşı vazifesidir. Milletimiz müsterih olsun, bu tartışmaların hiçbiri de terörle mücadelemizde en küçük zafiyete yol açmayacaktır."

Terörle mücadelenin son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güney sınırlarını Akdeniz'den İran hududuna kadar uzanan bir güvenlik kuşağıyla terör örgütlerinin tehditlerinden arındırma projemizi adım adım sonuçlandıracağız. İnşallah önümüzdeki yıl hem diplomatik hem askeri yöntemlerle bu konuda yeni kazanımları ülkemizin kar hanesine ekleyeceğiz. Terör örgütünün son dönemde Suriye sahasında yoğunlaşan saldırıları kendisini bekleyen acı akıbeti görüyor olmasından kaynaklanıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimleri arkalarına alırlarsa alsınlar, sınırlarımızda bir terör yapısı kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bunları yaparken ülkemizi terör yanlışından kalıcı olarak kurtaracak alternatif yöntemleri gündemimizde tutmaktan da geri durmayacağız. Cumhur İttifakı olarak omuz omuza vererek terörsüz Türkiye idealini inşallah gerçeğe dönüştüreceğiz."

