Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ye borcu olan CHP'li belediyelere ilişkin, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, konuşmasına, "Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Biladüşşam'ın kahraman, yiğit evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen vakur evlatlarını, şahsı, partisi, Türkiye ve Türk milleti adına saygıyla selamlayan Erdoğan, "Zaferleri hayırlı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Fetih Suresi'nin ilk ayetlerini ve bu ayetlerin meallerini okuyan Erdoğan, "Suriyeli mazlumlarla birlikte milletimizi de bu şanlı zaferin sevincine ortak eden Rabbimize hamdüsenalar ediyorum. Bizleri bugünlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğe kavuştuğunu bizlere dünya gözüyle gösteren Rabb'imize şükürler olsun. Cenabıallah'tan, grup toplantımızın, ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Azerbaycan ve Kazakistan'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ise sabırlar diledi.

Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Karesi'ye gönderdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Gerek kurumlarımız, gerekse Cumhuriyet Başsavcılığımız, patlamayla ilgili tahkikat başlatmıştır. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." sözlerini sarf etti.

Bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düştüğünü belirten Erdoğan, "Her iki kardeş ülkeye de milletimiz adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Balıkesir'de bir öğrenci minibüsünün karıştığı kazada çocukların ciddi yaralar aldığını aktaran Erdoğan, öğrencilerin hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Bütçe çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun cumartesi günü tamamlandığını, AK Parti olarak 23'üncü bütçelerinin Meclis onayına mazhar olmasının memnuniyeti içinde olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

" Türkiye Yüzyılı'nın ikinci bütçesi olan 2025 Yılı Bütçesi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımızı, Plan ve Bütçe Komisyonumuzu, bakan, bürokrat ve teknokrat arkadaşlarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum. TBMM Genel Kuruluna, Sayın Meclis Başkanımız ve milletvekillerine, AK Parti Grup Başkanlığımıza ve grup başkanvekillerimize katkıları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz Sayın Devlet Bahçeli'nin nezdinde MHP Grubu'na da teşekkür ediyor, ittifakımızın yoluna güçlenerek devam ettiğini görmekten duyduğum bahtiyarlığı tekraren ifade etmek istiyorum."

"Meclis'i terörize ve provoke etmek dışında hiçbir şey yapmadılar"

Kabine toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, 2025 Bütçesi'nin genel çerçevesini kamuoyunun dikkatine arz ettiğini, muhalefetin bütçeye yönelik asılsız itham, iddia ve iftiralarına, cevaplarını tek tek verdiklerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan her hadise, CHP'nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Komisyondan Genel Kurul aşamasına kadar şov yapmak, kışkırtmak, Meclis'i terörize ve provoke etmek dışında hiçbir şey yapmadılar.

Her zaman söylüyorum, bunların amacı iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. 'Azıcık aşım, ağrısız başım' anlayışıyla gemilerini yürütmenin, ceplerini doldurmanın, şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk 'para kulesi', belediye deyince akıllarına ilk 'yemek' geliyor. Ne borçlarını ödeme gibi bir huyları, ne de verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir alışkanlıkları var."

"Bunların belediyeleri 'arpalık' olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk"

Erdoğan, SGK'ye en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olmasının, bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunmasının tesadüf olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların belediyeleri 'arpalık' olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özel 'kaş yapayım derken göz çıkartan' son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldu. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye, şimdi yolunu gözledikleri eski Genel Başkanlarının cümleleriyle şunu söylemek isterim. 'Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz'."

(Sürecek)