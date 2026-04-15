Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin 40 yıllık terör musibetinden kurtulmasını istemeyen odaklar artık süreçten rahatsızlıklarını gizleme gereği dahi duymuyorlar. Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan, çıkıp bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İran ile ABD arasında başlayan müzakere sürecinden yaşanan tüm sıkıntılara rağmen umutlarını kesmediklerini söyledi.

Anlamsız savaşın kaybedeninin, adil barışın ise kazananının çok olduğunu ifade eden Erdoğan, "Herkesten sürece böyle bakmalarını istiyoruz. Zorluklar, çözülmesi zaman alacak çetrefil meseleler olabilir ama barışın nimetlerine odaklanıldığında, uzun vadeli bir perspektifle hareket edildiğinde bunların önemli bir kısmı hal yoluna konulacaktır. Aklıselimin, sağduyunun, sorunları diyalog, diplomasi yoluyla çözme iradesinin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Daha doğrusu bunu tüm kalbimizle arzu ve temenni ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgenin her karışında sulh ve sükunun egemen olması için bütün imkanlarıyla çalışacağının bilinmesini istediğinin altını çizen Erdoğan, "Yurtta barış, bölgede barış, dünyada barış ilkesiyle barışın sesi olmaya, barış çabalarına öncülük etmeye her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Yurt dışında büyük bir atılım içinde olan Türkiye'nin bu vizyonuyla uyumlu bir ana muhalefet partisinin bulunmadığını dile getiren Erdoğan, Batı karşısında kompleksli muhalefetin, uluslararası toplantılarda Türkiye'yi mahcup ederken iç politikada da milleti beceriksizliğe mahkum ettiğini, küresel siyasette bir şahlanış döneminde olan Türkiye'nin, içeride ise ana muhalefetin yönettiği belediyelerde adeta bir fetret devrinin yaşandığını kaydetti.

Grup Toplantısı Salonu'nda, CHP'li belediyelerce yönetilen kentlerdeki çeşitli sorunları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamalarını içeren video izletildi.

"Sürecin ülkemiz için stratejik değeri bugünlerde daha net anlaşılmaktadır"

Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, bu milletin yetiştirdiği seçkin münevverlerden biri olan merhum Ziya Gökalp'in doğumunun 150. seneidevriyesi olduğunu anımsattı.

Gökalp'in entelektüel mirasının doğru bir şekilde anlaşılması için Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı nezdinde girişimlerde bulunduklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin teklifi ve TÜRKSOY Daimi Konseyinin oy birliği ile aldığı karar neticesinde 2026 senesi Ziya Gökalp'i anma yılı olarak ilan edildi. Yahya Kemal'in tarifiyle 'kafasının içinde fosforlu bir beyin ve idrak taşıyan' Ziya Gökalp, fikrin çilesini çekmiş bir şahsiyetti. Yazılarıyla, eserleriyle, fikirleriyle günümüz meselelerine de ışık tutan merhum Gökalp'in bundan 104 yıl önce küçük mecmuada yazdığı şu satırları burada sizlerle paylaşmak arzusundayım. Haçlı seferleri sırasında Türkler ve Kürtlerin ehlisalibe karşı birlikte omuz omuza cihat ettiklerini anlatan Ziya Gökalp ikisi arasındaki kardeşliği, daha önemlisi kaderdaşlığı bakınız nasıl tarif ediyor: 'Türkler ve Kürtler 1000 senelik müşterek din, müşterek tarih, müşterek bir coğrafyanın neticesi olarak hem maddi hem de manevi bir surette birleşmişlerdir. Bugün ise müşterek düşmanlar, müşterek tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Bu tehlikelerden ancak müşterek bir azim ile kurtulabilirler.'"

Bir asır önce kaleme alınan bu veciz ifadelerin geçerliliğini çok canlı biçimde halen muhafaza ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu topraklarda 1000 yıldır olduğu gibi bugün de Türkler ve Kürtlerin hasımlarının ortak, karşılaştıkları tehdit ve tehlikelerin müşterek olduğunu, bölgede oynanan oyunlara ve kurulan tuzaklara baktıkları zaman bunu çok net görebildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da düşmanlarının aynı olduğunu, meselenin etnik kökenlerimizden ziyade inancımız, imanımız, 1000 yıllık kardeşliğimiz olduğunu her yeni gelişme ile yeniden müşahede ediyoruz. Kirli niyetlerin tek tek deşifre olduğu bu dönemde milletçe en sağlam direniş hattımız, 18'inci ayına giren 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmuştur. Sürecin ülkemiz için stratejik değeri bugünlerde daha net anlaşılmaktadır. Öyle ki Türkiye'nin 40 yıllık terör musibetinden kurtulmasını istemeyen odaklar artık süreçten rahatsızlıklarını gizleme gereği dahi duymuyorlar. Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan, çıkıp bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar.

Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve bölgemizin aydınlık yarınlarını karartmayacağız ve şunu herkes bilmeli, Allah'ın izniyle bizler kararlı bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın, hiç kimse tereddüt etmesin. 1000 yıllık kardeşliğimizin rehberliğinde makul ve meşru zeminde hareket edildiği müddetçe çözümsüz hiçbir meselemizin olmadığı kanaatindeyiz. Bununla birlikte hiçbirimiz kendi enerjimizi hem de milletimizin vaktini faydasız gündemlerle heba etme lüksüne de sahip değiliz."

Notlar

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, grup toplantısının başında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı nedeniyle slogan atılmaması konusunda salondaki davetlilere uyarıda bulundu.

Oyuncu Sefa Zengin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde bazı bakan ve milletvekilleriyle görüştü, bir süre sohbet etti.

Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in davetlisi olarak Meclis'e geldiğini belirterek, "Bingöl milletvekilimiz Feyzi Berdibek, çok yakın, çok sevdiğim bir dostum. Herkes gibi benim de babam. Çok mutluyum. Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş. Harika." dedi.

Dizi çalışmalarına ilişkin soruya Zengin, "İlk kez bir iki gün boşluk buldum, bu boşluğu bulur bulmaz da Ankara'ya gelmek istedim. Çünkü Ankara'yı çok severim. Şu anda çok tutulan, çok sevilen bir dizi. Ben de galiba o dizinin sevilen karakterlerinden biri oldum tekrar. Mutluluk verici. O ilgiye mazhar olmak bir neticedir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının çıkışında bir gazetecinin, "Seçim ne zaman, 14 Mayıs 2028 mi?" sorusuna Erdoğan, "Aynen öyle, zamanında." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmelerle ilgili ne söylersiniz?" sorusunu da "Yargı süreci işliyor." diye cevapladı.

