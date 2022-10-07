Erdoğan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesinde Kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Cemevlerinin Tamamının Yönetimini Yürütecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı; muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi, desteği ve denetimi ile yürütülecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekle sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'daki Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen 'Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Bu eserlerimizin Alevi Bektaşi kardeşlerimize, şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Sevgili Peygamber'imizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heveslerin değil baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir. Dünyada baki olan ise yalnızca muhabbettir.

"SİNSİ NİYETLERLE MİLLİ BİRLİĞİMİZİ BOZMAK İÇİN İÇERDE VE DIŞARIDA ÇALIŞAN PEK ÇOK KESİM OLMUŞTUR"

Tevhidi bir; kitabı, kıblesi bir, peygamberi bir, ezanı bir insanlar için bundan başka bir muhabbet, bundan başka bir aşk yolu yoktur. Bunun için 'Hepimizin Peygamber'i, hepimizin Ali'si, hepimizin ehlibeyti, hepimizin Hüseyin'i, hepimizin Kerbela'sı' diyoruz. Bu muhabbet ışığı önümüzü aydınlatmaktadır. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içerde ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.

"ÜLKEMİZİ 'TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLARKEN MİLLETİMİZİN TÜM KESİMLERİYLE BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ, KARDEŞLİĞİNİ KARŞILAYACAK ÖZEL ADIMLARA ÖNEM VERİYORUZ"

Malazgirt Zaferi'nden beri, bin yıldır, ebedi yurdumuz olarak seçtiğimiz Anadolu'yu fikren ve fiziken tahkim etmek, adalet temelli bir nizama kavuşturmak için mücadele veriyoruz. Ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız, eksiklerimizi giderdiğimiz, sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetler vardır. Bugün, Cumhuriyet'imizin ikin asrını 'Türkiye Yüzyılı' haline getirecek yeni bir atılım içindeyiz. Ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini karşılayacak özel adımlara önem veriyoruz.

"ALEVİ BEKTAŞİ TOPLUMUNUN BEKLENTİLERİNİ TESPİTE VE ÇÖZÜM YOLLARI BULMAYA YÖNELİK KAPSAMLI BİR HAZIRLIK YAPTIK"

Ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Kültür ve İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda yürütülen 'Milli Birlik ve Beraberlik' çalışması kapsamında, bin 585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için adımlar atıldı. Daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. Bugün burada bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

"ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI, CEMEVLERİNİN TAMAMININ YÖNETİMİNİ YÜRÜTECEK"

Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı; muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi, desteği ve denetimi ile yürütülecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekle sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.

"ALEVİ BEKTAŞİ KARDEŞLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Ülkemizin demokratikleşme reformlarından en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımın ülkemize, milletimize, Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her bir insanımızın inanç ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz."