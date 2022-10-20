Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldı
AZERBAYCAN, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl'de Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
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