Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldı

20.10.2022 13:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldıAZERBAYCAN, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl'de Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldı

AZERBAYCAN, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl'de Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, DHA, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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