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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en...

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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