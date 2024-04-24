Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yarın bir araya gelecek. Steinmeier, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacak. Görüşmelerde Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri, bölgesel konular ve diğer uluslararası gelişmeler ele alınacak.

24.04.2024 00:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle Türkiye'ye bir resmi ziyaret düzenlemektedir.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiren Steinmeier, 24 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacaktır. Yapılacak resmi görüşmelerde Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecektir. Görüşmelerde ayrıca İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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