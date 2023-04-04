Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar ziyaret! Alparslan Türkeş'in mezarına gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar ziyaret! Alparslan Türkeş'in mezarına gitti

04.04.2023 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle Türkeş'in Beştepe'de bulunan mezarına ziyarette bulundu. Erdoğan'a, Türkeş'in oğlu ve aynı zamanda AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 26. yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan mezarını ziyaret etti. Erdoğan'a burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Alparslan Türkeş

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti. Daha sonra Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Ziyaretten kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar ziyaret! Alparslan Türkeş'in mezarına gitti - Son Dakika


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