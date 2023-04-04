Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 26. yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan mezarını ziyaret etti. Erdoğan'a burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.
Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti. Daha sonra Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Ziyaretten kareler:
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar ziyaret! Alparslan Türkeş'in mezarına gitti - Son Dakika