Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Costa ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Costa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27.02.2025 18:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Erdoğan, Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye'nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için Suriye'ye yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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