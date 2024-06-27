Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir"

"Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar"

"( İsrail'in) Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. (Filistin) Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım"

" Ukrayna'daki yıkımın son bulması ve taraflar için adil çözüm diplomasi ile mümkün. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin sonuç vermeyeceği görüşümüzü koruyoruz"