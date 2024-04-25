Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi töreninde saçlarını taradı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi töreninde saçlarını taradı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Tören sırasında Erdoğan'ın yakın korumalarından biri tarafından verilen tarakla saçlarını taradığı görüldü.

25.04.2024 15:54  Güncelleme: 16:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katıldı. Erdoğan'ın tören alanına giderken yakın korumalarından birinin eline tutuşturduğu tarakla saçlarını taraması dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ DA TÖRENDEYDİ

Anayasa Mahkemesi'nin 62. kuruluş yıldönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile birçok yargı mensubu katıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin yeni üyesi Ömer Çınar'ı tebrik etti. Ülkeye hayırlara vesile olmasını dileyen Özkaya, "Liyakatli üyelerden oluşan AYM'nin yeni üyesinin kendisinden beklenen katkıyı sağlayacağını umuyorum" dedi.

"HAKİMLER ÖZGÜRCE KARAR VERMELİDİRLER"

Hakimlerin kimsenin etkisinde kalmadan tarafsız bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Özkaya, "Adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk hakimlere düşer. Hakimin terazisi hep doğru tartmalıdır. Hiçbir neden onları hakkı ayakta tutmaktan alıkoymamalıdır. Örnek ahlak sahibi olmalı, kişilik ve vicdanlarını kirletmemelidirler. Herhangi bir dışsal etki altında kalmadan özgürce karar vermelidirler. Bağımsız ve tarafsız yargının varlığı bağımsız ve tarafsız hakimlere bağlıdır" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi töreninde saçlarını taradı - Son Dakika

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