Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov\'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabulünde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti ve görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, barış görüşmeleri, Gazze saldırıları ve bölgedeki istikrar konuları ele alındı.

08.05.2024 19:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabulünde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinde katedilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, 10 Mayıs'ta Almatı'da yapılacak görüşmeden de olumlu sonuç beklediğini belirterek, barış anlaşmasının bir an önce imzalanıp bölgenin özlediği istikrara kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

Dışarıdan tek taraflı ve ön yargılı müdahalelerin bölgeyi jeopolitik çekişme alanına çevirmemesi için Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın işbirliğine devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin can Azerbaycan'a desteğinin her alanda süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğuna, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılara devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatının daha kapsamlı işbirliği yapabileceğini kaydetti.

Azerbaycan'ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle tebrik eden Erdoğan, hazırlıklar konusunda Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti - Son Dakika

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