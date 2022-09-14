Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti

14.09.2022 00:39

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak 50 Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyerek iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sınırında yaptığı büyük çaplı provokasyonların önlenmesi sırasında Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, şehit yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği belirtildi. Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"YANININIZDAYIZ" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kardeş Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan'ın da her konuda Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

"PROVOKASYONLARDAN ERMENİSTAN SORUMLU"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın büyük çaplı askeri provokasyonlarının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından cesurca ve yüksek bir profesyonellik ile önlendiğini, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını ve intikamlarının alındığını belirtti. Aliyev, büyük çaplı askeri provokasyonlardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ifade etti.

KARDEŞİLİK VE STRATEJİK İTTİFAK

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği bir kez daha vurgulandı. Devlet başkanları, gelecekteki temaslar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti - Son Dakika
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