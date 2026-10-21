Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli görüşme yakın zamanda olabilir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşmenin olabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubu tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Daha kesinleşmedi, yapacağız, yakın zamanda olabilir" cevabını verdi. Suriye'nin Başkenti Şam'a yapması beklenen ziyaretin tarihinin kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin soruyu ise "henüz değil" şeklinde cevapladı.